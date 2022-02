Nữ streamer bị cảnh sát ập vào còng tay: Nguyên nhân và cái kết bất ngờ!

Khi phiên livestream vừa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, nhà của nữ streamer này bất ngờ bị cảnh sát đột kích.

Theo thông tin trên PC Gamer, một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại nhà của nữ streamer nổi tiếng Alexandra Macpherson hay còn gọi là Hearthstone (người Mỹ). Trong một phiên livestream vừa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, nhà của Macpherson bất ngờ bị cảnh sát đột kích bởi có ai đó báo án tại đây.

Ngay trên sóng livestream, tại thời điểm đó có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà và Macpherson rời khỏi phòng. Sau đó, khán giả có thể nhìn thấy ít nhất 3 viên cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng di chuyển qua ngôi nhà, xuất hiện cả trước webcam mà Macpherson đang thực hiện buổi livestream. Những cảnh sát này có vẻ như trong tư thế sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào.

Cảnh sát với vũ khí hạng nặng sẵn sàng khai hỏa khi bước vào phòng của Macpherson.

Sau khoảng 25 phút, Macpherson trở lại phòng để ngừng buổi livestream. Trước khi kết thúc, cô chia sẻ: "Tôi sẽ tắt buổi livestream bgay bây giờ, các sĩ quan cảnh sát tốt bụng đang ở trong nhà của tôi. Tôi không sao nhưng, tất cả chúng tôi đều. Mọi thứ đều ổn, tôi sẽ về và nói chuyện với các bạn sau, OK".

Sau khi xử lý xong vụ việc với cảnh sát, Macpherson đăng đàn chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cô đã bị hoảng sợ một chút trước sự việc bất ngờ này. "Các cảnh sát phải coi trọng mọi mối đe dọa và còng cả gia đình tôi ở bên ngoài", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc cô và gia đình bị còng, Macpherson giải thích: "Một người phụ nữ gọi điện báo án với cảnh sát là có một người phụ nữ bắn chồng mình, rồi tự nhốt mình trong phòng tắm, đe dọa bắn bất cứ ai bước vào. Cảnh sát phải nghiêm túc xem xét điều đó. Vì vậy, họ đã còng tay chúng tôi trong khi họ đánh giá mối đe dọa".

Nguyên nhân của vụ việc này theo chia sẻ của Macpherson là do ai đó báo án giả.

Trước đó, vào năm 2017, một cuộc tranh cãi về Call of Duty đã dẫn đến việc một người đàn ông vô tội bị cảnh sát bắn chết. Vào năm 2019, nhà vô địch Fortnite World Cup, khi đó mới 16 tuổi, đã bị bắt giữa trận đấu, rất may là không có thương vong. Trong tất cả các vụ việc này, nguyên do đều xuất phát từ những tin báo án giả nặc danh.

Để hạn chế tình trạng này, một dự luật đã được thông qua ở Kansas bổ sung mức án tối thiểu 10 năm cho người báo án giả, trong khi Seattle thành lập hẳn một cơ quan quản lý những người có nguy cơ bị kẻ gian nhắm mục tiêu như trường hợp của Macpherson. Trong khi đó, Macpherson sống ở California, một tiểu bang mà thủ phạm phải chịu toàn bộ chi phí liên quan vụ việc nếu bị bắt.

