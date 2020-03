Những rủi ro về sức khỏe nếu ngồi suốt trước máy tính

Thứ Bảy, ngày 28/03/2020 06:38 AM (GMT+7)

Nhiều người có thể đặt câu hỏi về những rủi ro cho sức khỏe khi ngồi quá lâu ở bàn làm việc hay ngồi chơi game di động?

Dưới đây là một số bệnh mà mọi người có thể gặp nếu ít vận động mà chỉ ngồi lỳ trước máy tính. Nhưng cần nhớ đây chỉ là một số bệnh lý chính, bởi ngoài ra còn có nhiều bệnh khác mà người dùng có thể gặp.

Tiểu đường

Insulin là hormone giúp cơ thể đốt cháy đường và carbohydrate để lấy năng lượng. Ít vận động ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ hormone. Nếu dành 24 giờ không vận động, hiệu quả của insulin giảm 24% nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn.

Phản ứng vật lý cho điều này là hiện tượng tăng cân xuất hiện và lượng đường trong máu cao hơn. Kết quả là dẫn đến bệnh tiểu đường cấp độ 2. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên dành ít nhất 3 phút di chuyển sau khi ngồi xuống trong 30 phút nhằm cải thiện mức đường huyết và tránh bị tiểu đường như đã nói.

Hình thành các cục máu đông

Ngồi quá lâu sẽ tạo ra áp lực lên các tĩnh mạch và có thể làm sưng bề mặt tĩnh mạch, còn được gọi là giãn tĩnh mạch trông như mạng nhện trên da. Nó có thể gây ra các triệu chứng đau nhức hoặc cảm giác nặng nề ở tay chân. Các vấn đề này thường không quá nghiêm trọng, nhưng việc hình thành các cục máu đông lại là mối quan tâm lớn hơn.

Các cục máu đông làm hạn chế lưu lượng máu khiến tứ chi bị tê. Đó là trường hợp mà nhiều người phải chịu đựng trong các chuyến bay đường dài. Trong một số trường hợp, các cục máu đông có thể di chuyển đến phổi và đe dọa tính mạng của chính người dùng.

Lấy ví dụ về trận động đất ở Kumamoto (Nhật Bản) vào năm 2016. Những người chạy trốn đã dành thời gian đáng kể trong xe ô tô của họ. Kết quả là, 82% trong số 51 người nhập viện gặp vấn đề về cục máu đông.

Bệnh tim

Không cần phải nói, một điều gì ảnh hưởng đến máu cũng có thể tác động đến trái tim. Bệnh tiểu đường thường làm tăng mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, do đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bất kể lượng đường trong máu, ngồi quá lâu vẫn có thể dẫn đến các vấn đề về tim. Chỉ 2 giờ sau khi ngồi xuống, mức độ cholesterol tốt trong máu giảm 20%. Xem TV trong 3 giờ trở lên mỗi ngày khiến người dùng đối diện với 64% nguy cơ chết vì bệnh tim.

Đó là lý do vì sao nhiều tài xế xe buýt ở London có nguy cơ bị đau tim cao gấp đôi so với người điều khiển phương tiện thông thường do các vị tài xế này ngồi quá lâu.

Hơn nữa, những người mắc bệnh tim cũng có khả năng bị trầm cảm và kéo theo các hành vi tự sát nhiều hơn.

Loãng xương

Nếu ngồi trên một chiếc ghế không thoải mái trong nhiều năm, người dùng sẽ gặp các vấn đề như đau lưng và cổ. Điều này thường do các đĩa đệm giữa các đốt sống mất đi sự mềm mại của chúng, dẫn đến sự sai lệch của xương trong cột sống.

Ngay cả khi chọn chỗ ngồi thoải mái nhưng việc ít hoạt động cũng khiến cơ xương và cột sống của người dùng bị ảnh hưởng, đó là bởi vì ngồi cả ngày ảnh hưởng đến bộ xương. Đối với một số người, điều này có thể dẫn đến chứng loãng xương, tức xương bị yếu.

Thông thường, những người già sẽ đối diện với chứng loãng xương nhiều hơn, nhưng ngay cả khi còn trẻ mà ít hoạt động, việc tiêu thụ oxy giảm khiến xương của chúng ta kém đi, bởi lẽ xương sử dụng oxy trong máu để phục hồi các suy giảm của xương theo thời gian.

Trên đây là một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu chúng ta ít vận động. Hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu được những mối nguy hiểm đó và thay đổi cách sinh hoạt của mình để tránh các điều xấu, hoặc đơn giản là tránh “già đi quá nhanh”.

