Nhà mạng làm phần mềm tự động chuyển từ 11 số sang 10 số cho 60 triệu thuê bao

Đại diện Viettel, Vietnamobile, Gtel… cho hay đang xây dựng phần mềm để hỗ trợ các thuê bao chuyển đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số thuận tiện nhất.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Trao đổi tại buổi họp báo công bố kế hoạch chuyển đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số ngày 29/5, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho hay có 5 doanh nghiệp viễn thông chuyển đổi mã mạng lần này.

Cụ thể, thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển thành 070, 079, 077, 076, 078.

Thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.

Thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 056, 058. Thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059.

Bộ TT&TT nhận định lần chuyển đổi này sẽ có sự tác động rất lớn, tới khoảng 60 triệu thuê bao, do đó Bộ đã làm việc chặt chẽ với tất cả các nhà mạng để chuẩn bị các phương án tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật (như phát tờ rơi, truyền thông báo chí, làm phần mềm để hỗ trợ người dân chuyển đổi mã mạng).

Trao đổi cụ thể về hướng hỗ trợ, đại diện VinaPhone cho hay trong bối cảnh cạnh tranh, VinaPhone cũng như các nhà mạng đều bảo vệ khách hàng bằng các giải pháp kỹ thuật, truyền thông thuận lợi nhất để “khách hàng không giận dỗi bỏ đi”.

Trong khi đó, đại diện MobiFone cho hay sẽ làm tất cả các giải pháp để người dùng nhận thấy việc chuyển đổi mã mạng đơn giản. Trong khoảng thời gian 3 tháng tới đây, MobiFone sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp phù hợp nhất.

Tại buổi họp báo, đại diện Viettel cũng có cam kết tương tự, đồng thời tiết lộ Viettel đang xây dựng hệ thống phần mềm để hỗ trợ, tương tự như trước đây hỗ trợ chuyển đổi mã vùng tự động thông qua ứng dụng My Viettel.

Về phía nhà mạng nhỏ như Vietnamobile, đại diện doanh nghiệp này cho hay cũng phát triển App Vietnamobile để khách hàng tiện chuyển đổi, đồng thời sẽ truyền thông rộng rãi trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

“Gtel chúng tôi cũng xây dựng phần mềm để chuyển đổi. Đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các nhà mạng để hỗ trợ khách hàng ít bị ảnh hưởng nhất”, đại diện Gtel nói.

Trao đổi thêm tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho hay, theo quy định hiện hành, việc thông tin tuyên truyền đối với việc chuyển đổi mã mạng phải được thực hiện trước 60 ngày để người dân nắm bắt thông tin, hiện nay Bộ TT&TT đã đáp ứng đúng quy định khi thực hiện từ trước 3,5 tháng (hơn 90 ngày).