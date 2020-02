Nhà mạng dùng chatbox thay thế nhân viên CSKH trên ứng dụng di động

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 19:05 PM (GMT+7)

Công nghệ trợ lý ảo chatbot thay thế nhân viên CSKH để giải đáp mọi lúc mọi nơi và hoàn toàn tự động.

Sau 3 năm cung cấp, ứng dụng My Viettel đã đạt hơn 19 triệu lượt cài đặt và được người dùng đánh giá 4,1/5 sao (với hệ điều hành Android), 4,5/5 sao (với hệ điều hành iOS) tại Việt Nam. Đến ngày 7/2/2020, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã ra mắt phiên bản 4.0 của ứng dụng My Viettel với nhiều cải tiến.

Hệ sinh thái số được tích hợp trên ứng dụng thông minh My Viettel 4.0

Về thiết kế, giao diện My Viettel phiên bản 4.0 đơn giản về bố cục, bắt mắt về màu sắc. Bên cạnh đó, giải pháp thanh toán hiện đại và nhanh chóng được sử dụng phổ biến hiện nay là cổng thanh toán trực tuyến cũng được tích hợp trên phiên bản mới. Với tính năng này, khách hàng có thể khởi tạo tài khoản ViettelPay ngay trên ứng dụng My Viettel để thực hiện các giao dịch như: Nạp thẻ, thanh toán cước viễn thông, mua gói cước,... Chỉ cần khách hàng có tài khoản ViettelPay hoặc tài khoản ngân hàng trên My Viettel là có thể tiêu dùng online.

Đặc biệt, phiên bản mới 4.0 tích hợp công nghệ trợ lý ảo chatbot thay thế cho nhân viên CSKH để giải đáp mọi lúc mọi nơi và hoàn toàn tự động. Chatbot My Viettel đặc biệt bởi hệ thống được thiết kế thông minh để tương tác theo kịch bản đã được tối ưu cá thể hóa tới từng khách, phân luồng chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, gửi thông tin khuyến mãi, đặt chỗ và đặt trước dịch vụ, tìm hiểu thông tin, thanh toán hóa đơn - dịch vụ,...

"Chatbot có khả năng tự nhận diện nhu cầu của khách hàng qua các phiên chat để hiển thị menu chức năng phù hợp ngay trong cửa sổ chat để khách hàng thuận tiện thao tác. Đồng thời, còn được tích hợp khả năng tự học qua những câu hỏi của khách hàng (machine learning) để có thể giải quyết vấn đề với tình huống khách hàng hỏi khó", Viettel cho biết.

ChatBot với trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trên siêu ứng dụng My Viettel phiên bản mới.

Theo Viettel, My Viettel 4.0 cũng cập nhật thêm một tính năng mà chưa có ứng dụng nhà mạng nào có tính đến thời điểm hiện tại. Đó là tính năng giải trí online được tích hợp trên My Viettel, bao gồm có 4 chuyên mục: Nhạc, clip, phim, game,…

Để sử dụng My Viettel, với những khách hàng chưa tải ứng dụng, thực hiện theo hướng dẫn:

- Bước 1: Mở trình duyệt trên smartphone truy cập trang: https://viettel.vn/app (máy sẽ tự động chuyển đến ứng dụng My Viettel trong kho tải Apple Store hoặc Google Play) > Bấm tải về để sử dụng.

- Bước 2: Thiết lập tài khoản My Viettel bằng số thuê bao của khách hàng và đăng nhập để trải nghiệm các tính năng của ứng dụng.

