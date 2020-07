Nguyên nhân và cách khắc phục điện thoại không nghe được loa ngoài

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 06:42 AM (GMT+7)

Smartphone ngày càng trở thành vật dụng thiết yếu trong cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu của con người. Tuy nhiên, đôi khi hoạt động nghe gọi bị ảnh hưởng bởi các lỗi như điện thoại không nghe được loa ngoài. Vậy khi gặp lỗi này chúng ta nên làm gì?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng điện thoại không nghe được âm thanh, có thể là do thiết lập chế độ im lặng (do bạn cài đặt nhưng quên mất), xung đột các phần mềm trong điện thoại điện thoại và cũng có thể do hư hỏng phần cứng ở các mức độ khác nhau. Nếu gặp phải tình trạng này, đừng vội lo lắng, hãy thử thực hiện những điều dưới đây, và biết đâu tình trạng này sẽ được giải quyết.

Kiểm tra xem điện thoại của bạn có đang để chế độ im lặng hay không

Điện thoại không có tiếng loa ngoài có thể là do bạn hoặc ai đó đã thiết lập chế độ im lặng cho điện thoại mà không để ý. Hãy thử kiểm tra lại xem điện thoại của bạn có đang để chế độ im lặng hay không, nếu có thì bạn chỉ cần chỉnh sang chế độ bình thường là được.

Kiểm tra lại tình trạng loa ngoài của điện thoại

Điện thoại mất tiếng do đang ở chế độ im lặng

Tình trạng không nghe được có thể là do loa ngoài của bạn bị dính nước bám bụi bẩn, bị oxy hóa… Hãy thử kiểm tra lại xem có phải loa ngoài của bạn đang bị bám bụi hay dính nước hay không. Nếu có, hãy vệ sinh lại các lỗ loa ngoài điện thoại bằng tăm bông hay bàn chải. Có thể hiện tượng loa ngoài không nghe được có thể được giải quyết.

Khởi động lại điện thoại

Hãy thử tắt nguồn và sau đó khởi động lại điện thoại của bạn. Thông thường, sau khi khởi động lại, điện thoại sẽ đi vào hoạt động ổn định hơn. Và có thể lỗi loa ngoài không nghe được sẽ được khắc phục

Khôi phục lại tất cả các thiết lập của điện thoại (Reset/Restore điện thoại)

Trong trường hợp điện thoại không nghe được tiếng là do các lỗi phần mềm của điện thoại thì việc Reset/Restore lại điện thoại là giải pháp cho bạn. Gần 90% các lỗi phần mềm điện thoại đều có thể khắc phục được khi bạn Reset/Restore điện thoại. Và tất nhiên, tình trạng loa ngoài không nghe được gây ra bởi lỗi phần mềm sẽ được giải quyết bằng.

Cập nhật phần mềm

Ngoài ra, nếu điện thoại quá lâu không nâng cấp phần mềm thì có thể cũng xảy ra lỗi do xung đột ứng dụng, do lỗi hệ điều hành. Và trường hợp này, hãy cập nhật phần mềm để điện thoại hoạt động tốt hơn

Nhờ đến sự giúp đỡ từ những chuyên viên kỹ thuật

Trong trường hợp đã áp dụng các cách trên mà tình trạng loa ngoài không nghe được vẫn không được khắc phục thì khả năng cao loa, hay các linh kiện liên quan đến loa của điện thoại đã bị hư hỏng. Bản thân loa là một bộ phận phức tạp, được lắp sâu trong điện thoại, thế nên nếu đã xác định được lỗi là do hư hỏng phần cứng thì bạn không nên tự ý tháo lắp hay sửa chữa theo các hướng dẫn trên mạng để tránh gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

