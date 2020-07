Đây là những giải pháp công nghệ chỉ có ở Việt Nam trong dịch COVID-19

Trong dịch COVID-19, đã có 15 tỉ tin nhắn được gửi tới hơn 2 tỉ lượt thuê bao; 2,6 triệu tin nhắn ủng hộ với giá trị hơn 152 tỉ đồng.

Hôm nay (ngày 6/7), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Bộ, đại diện đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong ngành ICT,...

Khu triển lãm các nền tảng chuyển đổi số và trải nghiệm 5G "Make in Vietnam" tại Hội nghị.

Theo thông cáo báo chí của Bộ TT&TT, trong bối cảnh khó khăn 6 tháng đầu năm 2020 vì dịch COVID-19, ngành TT&TT đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép đề ra. Trong đó, bưu chính đã duy trì dòng chảy vật chất không ngừng nghỉ, giao thương thông suốt hàng hoá, đặc biệt trong giai đoạn “giãn cách xã hội” có tổng sản lượng gói, kiện đạt trên 377 triệu (tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2019).

Viễn thông đã thực hiện 11 đợt nhắn hơn 15 tỉ tin nhắn tới hơn 2 tỉ lượt thuê bao; nhận về 2,6 triệu tin nhắn ủng hộ với giá trị hơn 152 tỉ đồng; thay đổi logo, âm báo cuộc gọi; tăng 50% dung lượng data mà không tăng cước; tăng gấp đôi băng thông truy cập mà không tăng giá; miễn phí cước data cho học sinh và giáo viên khi sử dụng nền tảng trực tuyến tới hơn 30.000 trường học.

"Đây là những biện pháp chỉ có ở Việt Nam mới làm được và chỉ Việt Nam mới làm hiệu quả". -- Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, nổi bật là cuộc thao diễn thực chiến lớn nhất từ trước đến nay với gần 1.000 kỹ sư từ các doanh nghiệp, phát triển trên 20 ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch. "Trong việc truy vết, giám sát cách ly, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có đủ bộ giải pháp từ mức nhà mạng, mức trạm thu phát sóng BTS, mức sử dụng định vị vệ tinh GPS đến mức theo dõi tiếp xúc gần dưới 2m dùng bluetooth. Đã có 12 nền tảng và hàng trăm ứng dụng phục vụ cuộc sống, làm việc không tiếp xúc đã được ra mắt", trích báo cáo của Bộ TT&TT.

Hoạt động trên không gian mạng tăng lên nhưng số lượng cuộc tấn công mạng giảm 26% so với 6 tháng cuối năm 2019, và giảm 27,1% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019. Doanh thu từ lĩnh vực an toàn, anh ninh mạng trong 6 tháng đầu năm tăng 67,8% so với cùng kỳ tháng đầu năm 2019. Trong đó, doanh thu sản phẩm nội địa so với doanh thu nhập khẩu tăng từ 37,2% (năm 2019) lên 50,8% (tháng 6/2020).

Công nghiệp ICT cũng đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển khi Việt Nam chủ động đầu tư nghiên cứu, sản xuất các thiết bị mạng 5G và thiết bị đầu cuối 5G; đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên trên thiết bị 5G Make in Việt Nam. Dự kiến, một số thiết bị 5G đầu tiên mang thương hiệu Việt sẽ được thương mại hoá vào cuối năm 2020.

