Nguyên nhân khiến các vụ "hack" vẫn xảy ra liên tục trong năm 2023

Kaspersky vừa thực hiện một nghiên cứu để tham khảo ý kiến của các chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin (CNTT) làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp trên toàn thế giới, về những ảnh hưởng nhân sự có thể mang đến cho tổ chức trong năm qua.

An ninh mạng là vấn đề "nóng" của hiện tại và tương lai. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả khảo sát, có đến 77% nhân sự tiết lộ doanh nghiệp của họ đã gặp phải sự cố an ninh mạng trong vòng hai năm qua. Trong đó, chỉ 87% người nhận thức mức độ nghiêm trọng của những sự cố này. Một số người cho rằng, nguyên nhân chính khiến các sự cố mạng xảy ra trong doanh nghiệp là do việc thiếu hụt các công cụ cần thiết để phát hiện mối đe dọa (20%) và thiếu hụt nhân viên bảo mật CNTT trong nội bộ (24%).

Những người tham gia khảo sát gợi ý nhiều giải pháp khác nhau nhằm giải quyết các lỗ hổng an ninh mạng và trong số đó, 32% người mong muốn doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ thuê nhân sự an ninh mạng bên ngoài.

Theo khảo sát, 34% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào các dịch vụ chuyên môn của bên thứ ba và quyết định thuê ngoài dịch vụ MSP/MSSP (Nhà cung cấp dịch vụ quản lý/Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý) để quản lý an ninh mạng. Các ngành có khả năng đầu tư vào dịch vụ của bên thứ ba nhất trong tương lai gần là các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng và dầu khí.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại khu vực APAC đang có kế hoạch đầu tư vào tự động hóa các quy trình an ninh mạng. Trong 12 tháng tới, sẽ có hơn 51% doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch cụ thể nhằm triển khai phần mềm tự động quản lý an ninh mạng, trong khi đó 15% doanh nghiệp đang trong quá trình thảo luận về vấn đề này.

Ông Adrian Hia - Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận xét: Các doanh nghiệp ở APAC đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng trong nhiều năm nay. Trên thực tế, vào năm 2022, một báo cáo nhận định rằng khu vực APAC cần thêm 2,1 triệu nhân sự để đáp ứng nhu cầu bảo mật an ninh mạng.

"Kết quả khảo sát của chúng tôi đã củng cố nhận định này với con số cụ thể, về việc lỗ hổng này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh mạng. Về phần Kaspersky, chúng tôi đã chủ động thúc đẩy quan hệ đối tác với các trường đại học, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tại APAC để nâng cao năng lực quốc gia về an ninh mạng, cũng như trao dồi nguồn lực cho đội ngũ an ninh mạng tại khu vực", ông Adrian Hia cho biết.

