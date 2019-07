Người Việt Nam sẽ thấy điều đặc biệt khi truy cập Google trong hôm nay (16/7)

Thứ Ba, ngày 16/07/2019 08:00 AM (GMT+7)

Trang chủ Google tiếng Việt đang thể hiện một thông tin đặc biệt ý nghĩa trong ngày 17/6.

Google Sự kiện:

Ngày 16/07/2019, Google Doodles đã lần đầu tiên vinh danh phố cổ Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt (google.com.vn), một di sản văn hóa thế giới theo UNESCO và “Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019” như bình chọn của độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure trong tháng 7/2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Doodle, một địa danh cụ thể của Việt Nam được chọn để vinh danh.

Hình ảnh phố cổ hội An trên trang chủ Google tiếng Việt.

Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Phố cổ Hội An là một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á, được bảo tồn nguyên vẹn và chu đáo. Phần lớn những ngôi nhà và các công trình xây dựng như đình chùa ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, phân bổ dọc theo những trục phố nhỏ hẹp.

Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây với các hội quán, chùa đền miếu mang dấu tích của người Trung Hoa hay Nhật Bản nằm bên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp. Mỗi loại hình mang một chức năng riêng, đặc điểm riêng, sắc thái riêng.

Từ hai giá trị bao gồm sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế cùng sự quản lý bảo tồn một cách hoàn hảo gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay, tổ chức UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An là một di sản văn hóa thế giới ngày 4/12/1999.

Phố cổ Hội An về đêm. (Ảnh: Antondat)

Phố cổ Hội An là một địa điểm rất quen thuộc và luôn nằm trong danh sách "phải đến" của khách du lịch tại Việt Nam lẫn khách du lịch trên toàn thế giới. Các điểm "check-in" rất đa dạng và lung linh tại Hội An luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các di tích cổ như chùa Cầu với kiến trúc độc đáo được xây dựng từ thế kỷ 17 và là một trong những biểu tượng của Phố cổ Hội An.

Các di tích cổ khác tại Hội An còn phải nhắc đến như nhà cổ Quân Thắng, bảo tàng Sa Huỳnh cũng như các hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu hay giếng cổ Bá Lễ,...

Không chỉ là một di sản văn hóa vật thể với các di tích phố cổ mà Hội An còn sở hữu di sản văn hóa phi vật thể thể hiện đặc trưng nét văn hóa dân gian miền Trung Việt Nam, như nghệ thuật Bài Chòi (di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận vào 7/12/2017), thả hoa đăng cầu an trên sông Hoài hay ẩm thực phong phú với các món ăn đặc trưng như cao lầu.

Hình ảnh Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt mô tả thời điểm đặc biệt với lễ hội đêm rằm phố cổ tại Hội An. Các tuyến đường ven sông Hoài thuộc khu phố cổ sẽ cấm xe cộ lưu thông, yên tĩnh không tiếng động cơ và ánh đèn điện nhường chỗ cho đèn lồng được thắp sáng từ 18h. Người dân địa phương thắp hương trên bàn thờ tổ tiên cầu mong may mắn, còn khách du lịch có thể thả hoa đăng cầu an, hòa mình trong không gian lung linh huyền ảo trên sông Hoài, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật truyền thống tại các địa điểm thu hút đông đảo du khách. Đến Hội An vào dịp lễ hội trăng rằm này, du khách sẽ đắm chìm trong không gian nhiều thế kỷ trước.

Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời cho biểu tượng Google trên trang chủ google.com (hay Google tiếng Việt - google.com.vn) nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, thành tựu và nhân vật có đóng góp quan trọng ở nhiều lĩnh vực cho cộng đồng ở đất nước mình hay cho nhân loại. Trên trang chủ Google tiếng Việt từ năm 2003 đến nay đã có nhiều tác phẩm Doodles như cách mà Google tôn vinh nét văn hoá đặc trưng tại Việt Nam cũng như kỷ niệm những ngày lễ truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày Quốc jhánh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,…