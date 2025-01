Người Mỹ đổ xô tìm ứng dụng "Trung Quốc" để thay TikTok

Sự quan tâm này đã đẩy một số ứng dụng ít được biết đến lên vị trí cao trong các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google. Ứng dụng nổi bật nhất trong số đó là nền tảng truyền thông xã hội RedNote từ Trung Quốc (hay còn gọi là Xiaohongshu) hiện đang đứng đầu danh sách ứng dụng trên Apple App Store và xếp thứ 34 trên Google Play Store.

RedNote được quảng cáo mạnh mẽ như là lựa chọn thay thế TikTok.

RedNote đã thu hút sự chú ý khi nhiều nhà sáng tạo nội dung từ TikTok chia sẻ trải nghiệm của họ với ứng dụng này. Trên RedNote, một số người đã chào đón “người tị nạn TikTok” đến với nền tảng mới. Giao diện của RedNote tương tự như TikTok, cho phép người dùng cuộn dọc qua các video ngắn dựa trên sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, phần lớn giao diện của ứng dụng bằng tiếng Trung Quốc, điều này có thể gây khó khăn cho người dùng không quen thuộc, mặc dù có một số video hướng dẫn trên TikTok giúp thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh.

Mặc dù RedNote mới nổi lên gần đây nhưng thực tế ứng dụng này đã có mặt tại Trung Quốc trong hơn một thập kỷ và được coi là đối thủ của Douyin - phiên bản TikTok tại Trung Quốc với khoảng 300 triệu người dùng.

Ngoài RedNote, một ứng dụng khác của ByteDance là Lemon8 cũng đang thu hút sự chú ý, đứng thứ hai trên App Store và thứ nhất trên Play Store. Tuy nhiên, Lemon8 có thể đối mặt với số phận tương tự như TikTok nếu Tòa án Tối cao ủng hộ chính quyền ông Joe Biden trong việc cấm ứng dụng này.

RedNote và Lemon8 được tải về phổ biến nhất trên App Store.

Một ứng dụng video khác có tên Flip tự mô tả là “nơi mạng xã hội gặp gỡ mua sắm”, cũng đang thịnh hành khi đứng thứ 14 trên Google Play và thứ tư trên App Store. Ứng dụng này cung cấp video ngắn và tính năng mua sắm trong ứng dụng.

Cuối cùng, ứng dụng ReelShort với các video ngắn mang tiêu đề hấp dẫn như “The Heiress Blacklisted her Husband” và “In Love with the Alpha”, cũng đang thu hút sự quan tâm, đứng thứ bảy trên App Store và thứ hai trên Google Play.

Mặc dù không chắc rằng những ứng dụng này sẽ duy trì được sự phổ biến lâu dài hay không nhưng sự gia tăng nhanh chóng của chúng cho thấy sức ảnh hưởng của người dùng và nhà sáng tạo TikTok. Điều này cũng cho thấy rằng việc cấm TikTok sẽ không thể ngăn chặn sự hiện diện của các công ty công nghệ Trung Quốc tại Mỹ.