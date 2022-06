Người dùng ở Nga bị chặn tải về Windows 10 và Windows 11

Theo Neowin, đầu tháng này, Microsoft đã thông báo rằng họ đang thu hẹp hoạt động của công ty tại Nga, điều này đã khiến hơn 400 nhân viên bị cho thôi việc. Động thái này được thực hiện tiếp theo một thông báo trước đó của công ty vào tháng 3, khi gã khổng lồ phần mềm nói rằng họ sẽ tạm ngừng bán các sản phẩm mới tại Nga, như một cách phản đối chiến sự của Nga tại Ukraine.

Hãng thông tấn Nga TASS bắt đầu đưa tin vào ngày 20/6 rằng người dùng ở Nga không thể tải xuống và cài đặt Windows 11 từ trang web chính thức của Microsoft Nga. Khi cố gắng tải xuống Windows 11 và 10 sẽ xuất hiện lỗi 404 và không tìm thấy tệp. Đã có một số báo cáo cho biết rằng việc tải xuống vẫn hoạt động tốt khi sử dụng VPN để thay đổi vị trí địa lý.

Người dùng ở Nga không thể tải về Windows 10 và 11 từ trang web của Microsoft.

Điều thú vị là mặc dù công cụ tải xuống Media Creation của Microsoft vẫn hoạt động. Nhưng cuối cùng quá trình tải xuống sẽ không thành công với thông báo lỗi “0x80072F8F-0x20000” kèm theo thông báo “For some unknown reason, this tool failed to run on your computer” (Vì một số lý do không xác định, công cụ không thể hoạt động trên máy tính của bạn).

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một phần trong kế hoạch của Microsoft nhằm rút dần các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ khỏi Nga hay do trục trặc kỹ thuật.

