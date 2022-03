Nga: Một đường trục Internet bị ngắt kết nối, chuyện gì có thể xảy ra?

Thứ Tư, ngày 09/03/2022 12:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Điều này không đồng nghĩa ngắt kết nối hoàn toàn người dân Nga khỏi Internet.

The Verge dẫn thông tin từ The Washington Post cho biết, Cogent Communications - một nhà cung cấp dịch vụ định tuyến dữ liệu Internet xuyên lục địa (hiểu nôm na là "đường trục" hay "xương sống" Internet), đã ngừng cung cấp dịch vụ đối với các khách hàng Nga. Công ty này có trụ sở tại Mỹ, là một trong những nhà cung cấp đường trục Internet lớn nhất thế giới và phục vụ khách hàng ở 50 quốc gia, bao gồm một số công ty nổi tiếng của Nga.

Nhà cung cấp đường trục Internet Cogent đã ngừng dịch vụ đối với các khách hàng tại Nga. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong một lá thư gửi cho khách hàng Nga do The Washington Post tiếp cận được, Cogent đã trích dẫn "các lệnh trừng phạt kinh tế" và "tình hình an ninh ngày càng bất ổn" là động cơ đằng sau việc đóng cửa hoàn toàn dịch vụ ở Nga. Tương tự, Cogent nói với The Verge rằng, họ “chấm dứt hợp đồng” với khách hàng Nga theo động thái của Liên minh châu Âu về việc cấm các cơ quan truyền thông do nhà nước Nga hậu thuẫn.

Theo Doug Madory - nhà phân tích dữ liệu Internet tại công ty theo dõi mạng Kentik, một số khách hàng Nga nổi bật nhất của Cogent bao gồm gã khổng lồ viễn thông được nhà nước hậu thuẫn Rostelecom, công cụ tìm kiếm của Nga Yandex và hai nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Nga: MegaFon và VEON.

Việc Cogent ngắt kết nối đối với các đối tác ở Nga có thể dẫn đến kết nối chậm hơn, nhưng sẽ không ngắt kết nối hoàn toàn người dân Nga khỏi Internet, Madory lưu ý. Thay vào đó, lưu lượng truy cập từ các khách hàng cũ của Cogent sẽ đổ dồn về các nhà cung cấp đường trục khác trong nước, điều này có khả năng dẫn đến tắc nghẽn mạng. Hiện, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về việc liệu các nhà cung cấp đường trục Internet khác (CenturyLink, Deutsche Telekom, Global Telecom,...) cũng sẽ tạm ngừng dịch vụ ở Nga.

Các nhà hoạt động về quyền kỹ thuật số đã chỉ trích quyết định của Cogent khi tự ý ngắt kết nối với Nga, cho rằng điều đó có thể ngăn dân thường Nga tiếp cận các thông tin đáng tin cậy. Eva Galperin - Giám đốc an ninh mạng của tổ chức quyền kỹ thuật số Electronic Frontier Foundation cho biết trên Twitter: "Việc không cho phép người Nga truy cập Internet sẽ ngăn cách họ khỏi các nguồn tin tức độc lập và khả năng tổ chức các cuộc biểu tình chống chiến tranh".

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Cogent Dave Schaeffer nói với The Washington Post​​​​​​​ rằng, động thái của Cogent không nhằm "làm tổn thương bất kỳ ai" và công ty không muốn ngăn dân thường Nga truy cập Internet. Mục tiêu của Cogent là ngăn Chính phủ Nga sử dụng hệ thống mạng của công ty để tấn công mạng và tuyên truyền.

Cách đây không lâu, Nga đã chuẩn bị cho kịch bản ngắt kết nối với Internet toàn cầu. Cụ thể, hồi tháng 6 và tháng 7/2021, Nga đã thử nghiệm ngắt kết nối với Internet toàn cầu. Không những vậy, các quy tắc và đạo luật có liên quan tới việc này thậm chí được Nga phê duyệt từ năm 2019.

Nguồn: http://danviet.vn/nga-mot-duong-truc-internet-bi-ngat-ket-noi-chuyen-gi-co-the-xay-ra-5020229312...Nguồn: http://danviet.vn/nga-mot-duong-truc-internet-bi-ngat-ket-noi-chuyen-gi-co-the-xay-ra-50202293124012327.htm