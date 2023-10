NASA có kế hoạch xây nhà ở trên Mặt Trăng

Theo BGR, NASA đang có tham vọng lớn cho Mặt Trăng. Theo đó, cơ quan vũ trụ không chỉ có kế hoạch đưa con người trở lại nơi này lần đầu tiên sau hơn 50 năm, mà còn chia sẻ về việc muốn xây nhà trên Mặt Trăng vào năm 2040.

Tham vọng đó đánh dấu một bước nhảy vọt của cơ quan vũ trụ, thậm chí nó còn lớn lao hơn cả kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt của Mặt Trăng trong thập kỷ này. Xét đến thời điểm nói trên chỉ còn chưa đầy 20 năm, nên mọi thứ sẽ cần phải được đẩy nhanh tiến độ nếu NASA muốn hiện thực hóa kế hoạch.

NASA có kế hoạch xây dựng nhà ở trên Mặt Trăng vào năm 2040.

Kế hoạch sẽ xoay quanh việc sử dụng bụi Mặt Trăng để tạo ra bê tông mà máy in 3D có thể sử dụng để tạo ra những ngôi nhà. Tin tức về kế hoạch đã được chia sẻ trong một báo cáo của The New York Times. Nhưng NASA không dừng lại ở việc xây nhà trên vệ tinh của Trái Đất, cơ quan này còn muốn đưa con người đến nơi đó để sinh sống.

Để biến điều đó thành hiện thực, NASA đã hợp tác với ICON, một công ty công nghệ xây dựng có trụ sở tại Austin, Texas (Mỹ) chuyên về nhà in 3D. Công ty đã nhận được vòng tài trợ đầu tiên từ NASA vào năm 2020 và vào năm 2022, họ tiếp tục nhận thêm 60 triệu USD để đẩy hoạt động xây dựng trên không gian lên một tầm cao mới.

Ý tưởng tận dụng vật liệu có sẵn trên Mặt Trăng không phải là mới, hiện cũng đã có các kế hoạch tương tự sắp được triển khai nhằm thử nghiệm việc tạo ra các cấu trúc trên Sao Hỏa. Nếu có thể tìm ra giải pháp để sử dụng những nguồn tài nguyên có sẵn, việc xây nhà trên Mặt Trăng có thể trở nên khả thi và tiết kiệm chi phí hơn nhiều.

NASA hiện đang chuẩn bị quay lại Mặt Trăng, kế hoạch Artemis III sẽ là sứ mệnh đầu tiên đưa dấu giày của con người trở lại nơi này dự kiến vào cuối năm 2025.

