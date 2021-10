NASA cho phép bất kỳ ai cũng có thể ghi tên mình lên Sao Hỏa, cách đăng ký cực kỳ đơn giản

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

HHT - Cơ quan vũ trụ NASA đã mở lại trang đăng ký để gửi tên và bí danh người Trái Đất lên Sao Hỏa thông qua hình thức trực tuyến và miễn phí đối với tất cả mọi người tại mọi quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu cho mình "tấm vé lên tàu" đặc biệt từ NASA đấy!

Chiến dịch "Ghi tên lên sao Hỏa" của NASA đã mời mọi người trên toàn thế giới gửi tên họ để trở thành một phần của con tàu vũ trụ khám phá hành tinh đỏ. Theo đó, NASA sẽ tổng hợp tên những người đã đăng ký, lưu nó trên một con chip và sẽ gửi lên sao Hỏa trên con tàu Perseverance dự kiến được phóng tại Trạm không quân Mũi Canaveral diễn ra vào khoảng tháng 7/2026.

Khung cảnh từ Mars Perseverance Rover của NASA phóng to ba chip silicon mang tên của gần 11 triệu người đã đăng ký chiến dịch “Gửi tên đến Sao Hỏa” vào tháng 2/2021.

Để đăng ký gửi tên lên Sao Hỏa trực tuyến, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản theo các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào trang web của NASA tại đây và nhấn chọn Sign up để "đặt chỗ" cho chuyến bay tiếp theo.

Bước 2: Nhập thông tin họ tên, quốc gia, hòm thư điện tử của bạn và mã bưu điện Việt Nam là 10000. Sau đó kích vào SEND MY NAME TO MARS (gửi tên đến sao Hỏa).

Tới đây bạn đã có cho mình chiếc thẻ tên đặc biệt từ NASA để... làm kỉ niệm và có cơ hội được chuyển tới "người Sao Hỏa" thay cho lời chào gặp mặt.

Ở thời điểm hiện tại của bài viết đã có hơn 20 triệu người đăng ký ghi tên mình để NASA lưu lại và chờ cho chuyến tàu vũ trụ khám phá Sao Hỏa tiếp theo. Trung Quốc đang là nước dẫn đầu với hơn 4 triệu lượt đăng ký. Xếp thứ 2 là Mỹ với gần 3 triệu người. Tại Việt Nam cũng đã có hơn 90 nghìn người tham gia vào chương trình.

Trước đó năm 2018, NASA cũng đã giới thiệu một chương trình tương tự với tên gọi "Gửi tên lên Sao Hỏa" cho dự án trạm đổ bộ InSight và thu hút rất nhiều người tham gia trên thế giới. Theo ghi nhận của mars.nasa.gov, 10.932.295 cái tên viết trên ba con chip đã được gửi tới bề mặt Sao Hỏa vào ngày 18/2/2021 vừa qua.

Bạn sẽ là người tiếp theo ghi tên mình lên Sao Hỏa chứ?

