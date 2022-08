Một trong những tính năng hữu ích nhất của Windows 11 sắp đến với Windows 10

Theo TechRadar, Microsoft đang đưa tính năng in được bảo vệ bằng mã PIN vào hệ điều hành Windows 10 của mình – đây là tính năng đã từng được ra mắt trên Windows 11.

Gã khổng lồ công nghệ có một loạt tính năng mà họ đang lên kế hoạch mang lại từ Windows 11 để làm cho việc chuyển đổi từ Windows 10 trở nên tự nhiên hơn.

Một số tính năng hữu ích trên Windows 11 sắp có mặt trên Windows 10.

Đầu tiên là việc hạn chế các bản in trùng lặp, đặc biệt là ở các văn phòng và nơi làm việc bận rộn, người dùng Windows 11 (sắp tới là Windows 10) có thể đặt mã PIN bảo vệ thao tác in ấn ngay trên máy tính của họ. Các tệp sẽ chỉ được in sau khi nhập đúng mã PIN.

Động thái này không chỉ liên quan đến việc tăng cường bảo mật và quyền riêng tư khi sử dụng máy in dùng chung, mà nó cũng sẽ giảm thiểu rác thải giấy trong thời đại môi trường là mối quan tâm lớn.

Khách hàng doanh nghiệp cũng đang nhận được một tính năng liên quan đến in ấn được bổ sung cho Windows 10: ứng dụng Print Support được thiết kế để hỗ trợ các tính năng mới và tăng cường trải nghiệm in tại các doanh nghiệp có nhiều máy móc thiết bị mà không cần cài đặt thêm trình điều khiển.

Tính năng hỗ trợ tập trung cho chế độ không làm phiền của Windows 11 cũng sắp cập bến Windows 10, cho phép người dùng có thể nhận được các thông báo quan trọng, cho dù họ đang ở trong chế độ không làm phiền.

Các tính năng liên quan đến in ấn và khả năng nhận thông báo quan trọng trong chế độ không làm phiền của Windows 11 sẽ được chuyển đến Windows 10 với số bản dựng 19044.1806, hiện có sẵn để thử nghiệm trong kênh Release Preview Channel.

Bản dựng đã được thử nghiệm từ tháng 6 năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về thời điểm nó được phổ biến rộng rãi đến người dùng.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/mot-trong-nhung-tinh-nang-huu-ich-nhat-cua-windows-11-sap-den-voi-windows-10-c61a8956.html