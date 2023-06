Microsoft OneDrive "sập" toàn cầu vì bị tấn công DDoS

Theo Bleeping Computer, vào ngày 8/6 vừa qua, Microsoft đã gặp phải sự cố lớn đối với dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive của hãng. Vụ việc đã khiến khách hàng trên khắp thế giới không thể truy cập vào kho dữ liệu trực tuyến của họ.

Vào thời điểm hệ thống gặp vấn đề, khi người dùng cố gắng truy cập trang web OneDrive sẽ thấy thông báo lỗi “Sorry, an error has occurred” và “This page isn't working right now”.

OneDrive bị tấn công DDoS khiến dịch vụ bị gián đoạn toàn cầu.

Mặc dù công ty không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nguyên nhân gây ra sự cố ngừng hoạt động quy mô lớn này, nhưng một số nguồn tin cho biết hệ thống OneDrive đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) bởi những kẻ tấn công có tên Anonymous Sudan. Nhiều khả năng cuộc tấn công này xuất phát từ phía Nga.

Nhóm tin tặc Anonymous Sudan cũng lên tiếng cho biết họ đã đánh sập một số dịch vụ của Microsoft vào đầu tuần này trong một số cuộc tấn công DDoS khác. Trước khi OneDrive bị tấn công, Microsoft cũng đã trải qua một đợt ngừng hoạt động kéo dài khác, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ và tính năng của công ty như Outlook, SharePoint Online và OneDrive for Business.

Sau khi bị tấn công, Microsoft đã gấp rút điều tra, phân tích giám sát từ xa và thực hiện các quy trình cân bằng tải để khôi phục hệ thống. Công ty cũng xác nhận sự cố gián đoạn này chỉ ảnh hưởng đến tên miền onedrive.live.com.

