Microsoft gửi thông báo khẩn đến người dùng vừa cập nhật Windows 11

Sau khi áp dụng bản cập nhật mới nhất cho Windows 11 24H2, nhiều người dùng đã bối rối khi phát hiện một thư mục trống mang tên “inetpub” xuất hiện trên ổ đĩa hệ thống. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi mà là một động thái có chủ đích từ Microsoft, đồng thời người dùng không nên xóa thư mục này.

"inetpub" là thư mục quan trọng được tạo ra bởi bản cập nhật tích lũy cho Windows 11 24H2.

Được biết, đây là một phần đến từ bản cập nhật tích lũy tháng 4/2025 dành cho Windows 11 24H2. Một số người đã khuyên rằng có thể xóa thư mục “inetpub” vì nó trống rỗng và dường như không có tác dụng gì. Tuy nhiên, Microsoft đã cảnh báo rằng việc xóa thư mục này có thể gây ra rủi ro bảo mật.

Theo thông tin từ Microsoft, thư mục “inetpub” được tạo ra như một phần của bản sửa lỗi bảo mật nhằm khắc phục lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công cục bộ truy cập hoặc sửa đổi các tệp và thư mục không mong muốn. Microsoft khẳng định: “Sau khi cài đặt các bản cập nhật bảo mật, một thư mục ‘inetpub’ mới sẽ được tạo trên ổ đĩa hệ thống của bạn. Không nên xóa thư mục này, bất kể Internet Information Services (IIS) có hoạt động hay không”.

Người dùng được khuyến cáo để nguyên thư mục này vì việc xóa nó có thể để lại lỗ hổng bảo mật trong Windows 11, tạo cơ hội cho kẻ tấn công xâm nhập vào hệ thống. Mặc dù sự xuất hiện của thư mục này có thể gây khó chịu, nhưng nó là một phần của các biện pháp bảo mật cần thiết.

Nếu đã xóa thư mục “inetpub”, Microsoft đã cung cấp hướng dẫn để khôi phục lại. Người dùng cần mở Control Panel, vào Programs > Programs and Features, sau đó chọn “Turn Windows features on or off”. Tìm “Internet Information Services” và tích vào ô bên cạnh, sau đó nhấn OK. Thư mục sẽ được tạo lại.

Tóm lại, người dùng Windows 11 24H2 nên cẩn trọng và không xóa thư mục “inetpub” để đảm bảo an toàn cho hệ thống của mình.