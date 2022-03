Meta lại bị kiện vì không chặn quảng cáo lừa đảo

Ngày 18/3, Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Australia (ACCC) đưa ra thông báo về việc khởi kiện Meta (Công ty mẹ của Facebook) ra tòa với cáo buộc liên quan đến việc không ngăn chặn quảng cáo lừa đảo tồn tại trên mạng xã hội này.

Theo đơn kiện của ACCC, Meta đã thờ ơ để mặc những quảng cáo lừa đảo kiếm tiền hoặc liên quan tiền điện tử xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Facebook cho dù không ít người nổi tiếng ở Australia đã lên tiếng cảnh báo về việc hình ảnh cá nhân bị lợi dụng để đăng quảng cáo. ACCC cho rằng đây là “hành vi lừa đảo” có thể khiến người dùng thiệt hại về kinh tế.

Australia kiện công ty mẹ của Facebook ra tòa vì đăng tải các quảng cáo lừa đảo.

ACCC đưa ra dẫn chứng cho cáo buộc trên như người dẫn chương trình truyền hình David Koch, doanh nhân Dick Smith hay cựu Thủ hiến bang New South Wales Mike Baird đã bị sử dụng hình ảnh trái phép cho hành vi quảng cáo lừa đảo. Thậm chí, một người dùng Facebook tại nước này được xác định đã bị lừa mất 480.000 USD do tin vào những quảng cáo lừa đảo đầu tư trên Facebook.

Trước đó vào hồi tháng 2 vừa qua, Tòa án Liên bang Australia cũng bác bỏ kháng cáo của Meta, liên quan đến bê bối Cambridge Analytica.

Tại vụ kiện này, Meta bị kiện vi phạm quyền riêng tư của 311.127 người dùng Facebook nước này, để lộ thông tin cá nhân của họ cho ứng dụng This Is Your Digital Life trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015. Nhà phát triển ứng dụng minigame sau đó đã bán dữ liệu cá nhân của người dùng cho Cambridge Analytica, từ đó tổ chức này lập profile người dùng theo thiên hướng chính trị của mỗi người.

Đối với từng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bê bối rò rỉ thông tin trên, nhà chức trách Australia yêu cầu Meta phải bồi thường 1,7 triệu USD, tương đương 529 tỷ USD cho tổng cộng 311.127 người.

