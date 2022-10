Mạng xã hội "Donald Trump" xuất hiện lại trên Google Play Store

Theo The Verge, ứng dụng mạng xã hội Truth Social do cựu tổng thống Donald Trump tạo ra hiện đã khả dụng cho người dùng Android tải về từ Play Store. Trước đó vào tháng 8, Google đã cấm ứng dụng này vì một số lý do liên quan đến các chính sách kiểm duyệt nội dung.

Mạng xã hội của cựu tổng thống Trump đã xuất hiện trở lại trên Play Store.

Truth Social cung cấp trải nghiệm xã hội tương tự như Twitter và được quảng cáo là một nền tảng “khuyến khích trò chuyện cởi mở trên toàn cầu, miễn phí và đáng tin cậy”. Nền tảng này ra mắt lần đầu tiên trên App Store vào tháng 2 trước khi cố gắng triển khai đến Google Play Store.

Về phía Google, công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ luôn cho phép các ứng dụng có mặt trên Play Store miễn là chúng tuân thủ đúng nguyên tắc. Truth Social đã đồng ý thực thi các biện pháp kiểm duyệt về nội dung của người dùng mà Google yêu cầu và được cấp phép trở lại.

Hiện chưa rõ Truth Social sẽ xử lý những lời nói có nội dung đả kích và thủ địch như thế nào. Không giống như các mạng xã hội khác, Truth Social không có quy tắc chống lại các động thái thù địch. Nhưng các quy tắc của Google đối với nội dung do người dùng tạo ra nghiêm cấm nội dung kích động thù địch.

