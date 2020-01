Lưu lượng 4G Tết Canh Tý tăng gấp 2,2 lần, nhưng Viettel vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 06:01 AM (GMT+7)

Viettel cho biết, trong ngày 30 Tết, lưu lượng data lớn gấp 2 lần so với Tết năm 2019, trong đó riêng lưu lượng 4G tăng 2,2 lần, nhưng Viettel vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Ông Đào Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, vào thời điểm trước, trong và sau Giao Thừa Tết Canh Tý 2020, toàn bộ mạng lưới Viettel được duy trì an toàn, thông suốt ở tất cả các dịch vụ và địa phương, khu vực tập trung đông người trên toàn quốc. Đúng như dự đoán của Viettel, trong Tết Canh Tý lưu lượng thoại và SMS không có biến động nhiều so với cả Tết năm 2019 và ngày thường, nhưng nhu cầu sử dụng data vào dịp Tết năm nay tiếp tục tăng mạnh. Lượng thuê bao sử dụng công nghệ thoại HD voice (VoLTE) của Viettel đến Tết Nguyên đán đạt 1.2 triệu thuê bao, tăng gấp đôi so với đầu tháng 12 âm lịch. "Trong ngày 30 Tết, lưu lượng data lớn gấp 2 lần so với Tết năm 2019, trong đó riêng mạng 4G tăng 2,2 lần song chất lượng dịch vụ vẫn được đảm bảo tốt, kể cả vào khung giờ Giao Thừa từ 23h ngày 30/12 đến 01h ngày 1/1 âm lịch. Tốc độ mạng 4G ở tất cả khu vực tập trung đông người trên toàn quốc, kể cả lễ hội, sự kiện lớn như bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hầm Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh)... đều duy trì trung bình từ 15 - 100 Mbps", ông Đào Xuân Vũ nói. Qua số liệu theo dõi xu hướng “về quê ăn Tết” trên hệ thống của Viettel, đến ngày 30 âm lịch, 5 tỉnh có thuê bao di chuyển vào nhiều nhất là Thanh Hóa có 610 nghìn thuê bao, Nghệ An có 500 nghìn thuê bao, An Giang có 470 nghìn thuê bao, Thái Bình có 377 nghìn thuê bao… Lưu lượng data ở các địa phương này tăng từ 1.5 - 2 lần so với ngày thường. Các thuê bao này chủ yếu di chuyển từ các thành phố lớn về như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Ông Đào Xuân Vũ cho biết, sau Đêm Giao Thừa, Viettel vẫn duy trì lực lượng kỹ thuật trên toàn quốc để giám sát, tối ưu, nâng cao chất lượng mạng, phục vụ khách hàng vào những ngày còn lại của dịp Tết Canh Tý cũng như dịp lễ hội đầu xuân. Theo thống kê của Viettel, Tết Canh Tý năm nay có khoảng 800 lễ hội sự kiện trong đó 200 lễ hội lớn có hơn 10.000 người tham dự. Dự kiến có khoảng 6.8 triệu lượt người đến tham dự các hoạt động này. Viettel đã chuẩn bị sẵn sàng mạng lưới phục vụ cho các lễ hội này.

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/vien-thong/luu-luong-4g-tet-canh-ty-tang-gap-2-2-lan-nhung-viettel-van-dam-bao-chat-luong-dich-vu-194367.ict