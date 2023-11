Kingston XS1000: Ổ cứng gắn ngoài nhỏ gọn, tốc độ tới 1.050Mbps

Ra đời sau "đàn anh" XS2000 khoảng 1 năm, mẫu ổ cứng gắn ngoài XS1000 của Kingston được đánh giá là dung hòa giữa hiệu năng và giá bán, phù hợp với nhu cầu cơ bản của số đông người dùng hơn. Với hai tùy chọn SSD 1TB và 2TB với tốc độ lên tới 1.050Mbps, tức khoảng 1GB/s, Kingston XS1000 đáp ứng tốt nhu cầu thường ngày, từ sao chép file thông thường cho tới lưu phim ảnh từ máy tính ra trực tiếp ổ cứng này.

Ổ cứng gắn ngoài Kingston XS1000 có tùy chọn lên tới 2TB.

Tuy con số 1.050Mbps trên lý thuyết hoàn toàn có thể đạt được, nhưng thực tế trải nghiệm thì tốc độ đó sẽ giảm xuống khi sao chép các file dung lượng "khủng". Chẳng hạn, khi sao chép một file phim *.mkv dung lượng 8,6GB, tốc độ sẽ giảm dần từ trên 800Mbps xuống 500 - 600Mbps rồi xoay quanh 400Mbps, chủ yếu giữ đều ở mức trên 200Mbps.

Đối với các tập tin có dung lượng nhỏ hơn thì tốc độ ổn định ở mức cao hơn. Thực tế trong một thử nghiệm đo bằng phần mềm IOMeter thì tốc độ đọc trung bình của Kingston XS1000 được ghi nhận là 919,3MB/s và tốc độ ghi trung bình là 813,7Mbps.

Nhìn chung, xét về tốc độ, XS1000 không thể "khủng" như XS2000. Nhưng người viết đánh giá phiên bản "đàn em" này đủ cho tới dư nhu cầu của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Thay vì sao chép file *.mkv như trên trong chưa tới 20 giây (với XS2000) thì giờ đây chỉ tốn thêm khoảng 15 giây (tức 45 giây trên XS1000) là điều không đáng để suy nghĩ.

Trên XS1000 chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C.

Lưu ý: Để khai phá được tốc độ tối đa của XS1000 (sử dụng cổng USB Type-C Gen 3.2 Gen 2), người dùng phải chú ý tốc độ chép trên cổng USB/ổ cứng của thiết bị lưu file nguồn phải ít nhất bằng hoặc cao hơn XS1000, và sử dụng cáp USB tiêu chuẩn đi kèm với ổ cứng này. Tốc độ cũng có thể thay đổi tùy theo phần mềm và cách sử dụng.

Khả năng sử dụng trên đa thiết bị của XS1000 cũng rất đa dạng khi tương thích với Windows 10/11, macOS 10.15 trở lên, Linux 4.4 trở lên, Chrome OS, Android và cả iOS/iPadOS 13 trở lên. Tuy nhiên, cáp đi kèm chỉ là USB Type-C to Type-C, do đó người dùng cần tự mua thêm các loại cáp tương thích (lưu ý tốc độ của cáp) như USB Type-C to Lightning nếu muốn dùng trên iPhone/iPad.

Ngoài tốc độ ở mức cao hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay, XS1000 còn có ưu điểm siêu nhỏ gọn. Cụ thể, sản phẩm này có kích thước 69,54 x 32,58 x 13,5mm, nặng chưa tới 29g. So với các ổ cứng gắn ngoài to bằng cả bàn tay thì XS1000 rõ ràng đáng mua hơn. Người dùng sẽ dễ dàng nhét Kingston XS1000 trong túi áo hay một khe nhỏ phù hợp của túi xách để mang đi xa dễ dàng.

Ổ cứng gắn ngoài này có thể được bảo vệ bằng lớp vỏ cao su ôm sát và có độ đàn hồi cao.

Mặt ngoài của XS1000 được cấu tạo bằng kim loại và nhựa cứng. Ngoài ra, Kingston còn sản xuất vỏ bọc cao su chuyên dùng cho thiết bị này để bảo vệ khỏi các trường hợp bị va đập và rơi. Theo thông số kỹ thuật, có lẽ XS1000 không có khả năng kháng bụi và nước IP55 như phiên bản cao cấp XS2000.

