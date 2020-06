Không đeo khẩu trang không được đi Grab, có thể hủy chuyến

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 08:08 AM (GMT+7)

Nếu hành khách hoặc đối tác tài xế không đeo khẩu trang, chuyến xe có thể được huỷ với lý do “tài xế/hành khách không đeo khẩu trang”

Theo Grab, chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đang dần nới lỏng những quy định về hạn chế di chuyển và tái khởi động nền kinh tế sau dịch COVID-19. Dù vậy, nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra “làn sóng thứ hai” của đại dịch vẫn còn.

Trong một khảo sát gần đây dành cho người dùng dịch vụ đặt xe công nghệ tại 6 thị trường lớn ở Đông Nam Á, người dùng cho rằng việc đeo khẩu trang (77%), cung cấp dung dịch rửa tay diệt khuẩn trên xe ô tô (71%) và phun khử khuẩn phương tiện trước mỗi chuyến đi (61%) là 3 biện pháp hiệu quả nhất trong việc phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang được áp dụng.

Do đó, GrabProtect vừa được Grab giới thiệu nhằm tạo một thói quen di chuyển mới để mỗi chuyến xe trở nên an toàn hơn, bắt đầu từ việc đảm bảo hành khách khỏe mạnh và đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khi đặt xe. Ngoài ra, hành khách/tài xế có thể linh hoạt huỷ chuyến và gửi phản hồi cho Grab nếu tài xế/hành khách không đeo khẩu trang, đồng thời khuyến khích đối tác tài xế và hành khách thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh hơn như vệ sinh tay thường xuyên và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt tới cuối tháng 6/2020, Grab sẽ ra mắt hai tính năng mới trên ứng dụng, gồm mẫu khai báo trực tuyến tình trạng sức khỏe và vệ sinh và công cụ xác thực hình ảnh đeo khẩu trang trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, các đối tác tài xế và đối tác giao nhận của Grab đã bắt đầu tự nguyện khai báo sức khỏe hàng ngày thông qua ứng dụng Grab dành cho đối tác tài xế. Tính năng này yêu cầu tất cả phải xác nhận rằng họ không có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào và đã áp dụng các biện pháp an toàn và vệ sinh cần thiết. Các đối tác tài xế và đối tác giao nhận được nhắc nhở xác thực hình ảnh khi họ đang đeo khẩu trang, bằng cách sử dụng tính năng xác thực hình ảnh đeo khẩu trang.

Yêu cầu được áp dụng đối với mọi đối tác tài xế và hành khách ở các quốc gia có quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nếu hành khách hoặc đối tác tài xế không đeo khẩu trang, hành khách và đối tác tài xế có thể huỷ chuyến với lý do “tài xế/hành khách không đeo khẩu trang”. Grab sẽ không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài huỷ chuyến nào liên quan đến lí do kể trên.

Ngoài ra, Grab cũng đã cập nhật tính năng đánh giá và phản hồi trong ứng dụng cũng như Trung tâm Trợ giúp với các tùy chọn để người dùng có thể báo cáo các vấn đề liên quan đến sức khỏe và vệ sinh. Tính năng này cho phép người dùng gửi phản hồi cho Grab nếu đối tác tài xế có biểu hiện không khỏe hoặc không đeo khẩu trang trong chuyến xe.

