Khai trương hệ thống Chia sẻ và Giám sát ATTT phục vụ Chính phủ điện tử

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 10:16 AM (GMT+7)

Đã có 31 bộ, ngành, địa phương kết nối kỹ thuật thành công với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia.

Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam diễn ra vào 29/11/2019, Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) đã khai trương hệ thống Chia sẻ và Giám sát An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn nút khai trương hệ thống. Hệ thống được các thành viên trong Liên minh Xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng gồm Viettel, VNPT, CMC, FPT và BKAV cùng phối hợp xây dựng.

Hệ thống này sẽ giúp giám sát, phân tích thông tin, từ đó chia sẻ và đưa ra cảnh báo sớm cho các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Chính phủ điện tử. Đến nay có 31 bộ, ngành, địa phương đã kết nối kỹ thuật thành công với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Sau thời gian thử nghiệm 6 tháng, khi chính thức được đi vào hoạt động, hệ thống Chia sẻ và Giám sát An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử sẽ tiếp tục triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống Chia sẻ và Giám sát An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. (Ảnh: Cục An toàn thông tin)

Bộ TT&TT cũng đang tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam. Các giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được kết nối và chia sẻ với hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (SoC Quốc gia) thuộc Cục An toàn thông tin. Đây sẽ là nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Không gian mạng là tương lai thịnh vượng của chúng ta. Bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước thịnh vượng hơn. An toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn để công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số”.

Các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử sẽ luôn là mục tiêu chính của các tin tặc nhằm phá hoại, thu thập, lấy cắp thông tin. Do đó, hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương có thể chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử.

