JBL PartyBox On The Go: Loa karaoke, tiệc tùng công suất "khủng"

JBL PartyBox On The Go là chiếc loa di động chuyên phục vụ nhu cầu hát karaoke cả trong nhà lẫn không gian ngoài trời. Ở tầm giá 7 triệu đồng, sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý như công suất "khủng" lên tới 100W, pin lên tới 6 giờ sử dụng liên tục, âm trầm (bass) đặc trưng của nhà JBL với 2 mức tùy chỉnh, có cổng kết nối với đàn guitar (AUX 3.5mm), đi kèm 2 micro không dây, khả năng kháng nước đạt chuẩn IPX4,...

JBL PartyBox On The Go với 2 micro không dây đi kèm.

Về thiết kế, phần thân của JBL PartyBox On The Go chủ yếu làm bằng nhựa với một tấm lưới ở mặt trước. Chiếc loa này không có phần thân bọc vải như nhiều chiếc loa di động khác của JBL. Mặt sau của loa có thiết kế giả da với lớp đệm tạo điểm nhấn thú vị, khá hữu ích khi cần mang loa đi đó đây bằng dây đeo vai kèm theo. Sản phẩm nặng 7,5kg với kích thước dài 60mm, rộng 36,7mm và cao 31,2cm.

PartyBox On The Go có hiệu ứng ánh sáng thú vị với 3 chế độ tùy chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng trên chiếc loa tiệc tùng này không hỗ trợ ứng dụng trên smartphone như PartyBox 310. Ngoài ra, mặt trên của loa còn có một rãnh để đặt điện thoại hay máy tính bảng để xem lời khi hát karaoke khá tiện dụng.

Vòng tròn hiệu ứng ánh sáng thay đổi ở mặt trước.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới chuẩn chống nước IPX4 giúp loa chống nước nhẹ trong những tình huống như sử dụng dưới trời nhiều sương, vô tình bị vài tia nước bắn vào,... Lưu ý, chuẩn này không đảm bảo loa có thể ngâm trong nước hay dầm mưa dải nắng.

Ngoài Bluetooth 4.2 hỗ trợ kết nối với 2 thiết bị cùng lúc, PartyBox On The Go còn có cổng kết nối AUX 3.5mm để nhận nguồn âm thanh vào từ thiết bị khác hoặc đàn guitar. Trường hợp nguồn nhạc có sẵn trong một chiếc USB, người dùng cũng có thể phát trên PartyBox On The Go thông qua cổng kết nối USB Type-A tích hợp.

Về chất lượng âm thanh, JBL PartyBox On The Go gồm một loa trầm đường kính 5,25 inch và loa tweeter kép đường kính 1,75 inch. Loa có công suất lên tới 100W, sẽ phát huy tối đa uy lực khi nối trực tiếp với dây nguồn. Trường hợp sử dụng pin, mức công suất này tối đa là 50W. Nhìn chung, âm bass trên PartyBox On The Go ở mức khá, êm và dường như tối ưu nhất ở mức âm lượng 80%.

Có thể đặt máy tính bảng lên rãnh ở mặt trên.

Âm thanh trên PartyBox On The Go cũng đảm bảo cho cả không gian hát trong nhà lẫn ngoài trời. Tuy nhiên, như đã nói, chỉ khi nối dây nguồn thì công suất mới lên tới 100W, và khi đó âm trầm sẽ mạnh mẽ hơn so với dùng pin. Trong hầu hết trường hợp sử dụng, âm bass cũng nên được điều chỉnh ở mức 2 để đạt hiệu quả cao.

Thời lượng pin của PartyBox On The Go theo công bố của JBL là 6 giờ sử dụng liên tục, nhưng đó là khi âm lượng 50% và tắt hoàn toàn hiệu ứng ánh sáng lẫn công nghệ tăng cường âm bass. Ở mức âm lượng này, loa đủ để sử dụng trong nhà nhưng nếu tắt âm trầm thì âm thanh sẽ khá "ngang". Ngoài ra cũng phải nói tới cặp micro không dây đi kèm, mỗi micro có thời lượng sử dụng khoảng 10 giờ là khá thoải mái để ca hát.

Trường hợp đặt âm lượng ở 80%, bật đầy đủ hiệu ứng ánh sáng và âm bass ở mức 2 thì thời gian sử dụng liên tục của pin vào khoảng 2 giờ. Muốn cải thiện thêm thời lượng sử dụng, người dùng có thể tắt hiệu ứng ánh sáng và giảm âm trầm xuống mức 1. Khi hết pin, người dùng sẽ cần 3,5 giờ để nạp lại 100% năng lượng cho loa.

Một số hình ảnh khác của JBL PartyBox On The Go.

