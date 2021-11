Hé lộ danh sách 12 công ty TQ vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 06:55 AM (GMT+7)

Những công ty Trung Quốc vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen hoạt động trong lĩnh vực máy tính lượng tử, bán dẫn và các doanh nghiệp đóng góp vào hoạt động hạt nhân của Pakistan.

Theo SCMP, mới đây chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. “Thương mại toàn cầu nên hỗ trợ hòa bình và thịnh vượng chứ không phải gây rủi ro an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.

Các công ty Trung Quốc vừa được bổ sung vào danh sách đen (hay còn được gọi là danh sách thực thể) hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, máy tính lượng tử...

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: Bloomberg

“Bộ Thương mại cam kết sử dụng hiệu quả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi,” bà Raimondo cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lo ngại về một số tiến bộ quân sự của Bắc Kinh, đặc biệt là vụ thử tên lửa siêu thanh (có khả năng hạt nhân) của Trung Quốc vào mùa hè, được cho là nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì Mỹ đang có.

Chính quyền Biden và trước đó là chính quyền Trump đã cố gắng ngăn cản các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ làm ăn với Trung Quốc.

Jacob Stokes, thành viên của Trung tâm An ninh Mỹ, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang cố gắng cắt đứt dòng chảy các công nghệ quan trọng đến Trung Quốc thông qua kênh thương mại”.

Bên cạnh đó, Washington còn ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phần của các công ty liên kết với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, đồng thời bổ sung thêm hàng loạt công ty Trung Quốc khác vào danh sách đen thương mại (gây rủi ro an ninh quốc gia hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền).

Bộ Thương mại cho biết các công ty được thêm vào danh sách đen đã hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc “kiên quyết phản đối” các hành động của chính phủ Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông nói, Mỹ nên “ngừng lạm dụng hoặc phóng đại khái niệm an ninh quốc gia để trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc”.

12 công ty được thêm vào danh sách đen của Bộ Thương mại bao gồm Corad Technology (Shenzhen), Hangzhou Zhongke Microelectronics, Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale, Hunan Goke Microelectronics, New H3C Semiconductor Technologies, Peaktek Company, Poly Asia Pacific (PAPL), QuantumCTek, Shaanxi Zhi En Electromechanical Technology, Shanghai QuantumCTek, Xi’an Aerospace Huaxun Technology và Yunchip Microelectronics.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/nhip-cong-nghe/he-lo-danh-sach-12-cong-ty-tq-vua-bi-my-du...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/nhip-cong-nghe/he-lo-danh-sach-12-cong-ty-tq-vua-bi-my-dua-vao-danh-sach-den-1030220.html