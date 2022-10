Hàng chục trang web sân bay của Mỹ bị tin tặc đánh sập

Theo Engadget, những tin tặc được cho là có trụ sở tại Nga đã có hành động tấn công gây gián đoạn hoạt động đối với khoảng 14 trang web công khai của các sân bay tại Mỹ vào ngày thứ Hai ngày 10/10. Các trang web thuộc sân bay LaGuardia, O’Hare và LAX đều nằm trong số những mục tiêu của đợt tấn công này và hiện đã trở lại bình thường.

Hàng loạt sân bay của Mỹ đã bị tấn công từ chối dịch vụ.

Theo nguồn tin từ ABC News, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết việc kiểm soát không lưu, liên lạc nội bộ sân bay và các hoạt động quan trọng khác không bị ảnh hưởng, nhưng những du khách có nhu cầu tìm kiếm thời gian chờ tại cổng an ninh hoặc những thông tin khác về sân bay có thể gặp phải những bất tiện. Phát ngôn viên của sân bay LAX đã khẳng định rằng “không có hệ thống nội bộ sân bay nào bị xâm phạm và các hoạt động không hề bị gián đoạn”.

Theo phát ngôn viên của sân bay LaGuardia, hệ thống trang web của sân bay đã phải hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Các chuyên gia an ninh mạng đã nhanh chóng phát hiện sự cố và giải quyết vấn đề trong khoảng 15 phút.

Các tin tặc thân Nga thuộc nhóm Killnet bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ tấn công này, tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy phía chính phủ Nga có liên quan đến vụ việc, một nhà phân tích an ninh mạng cho biết.

CNN đã đưa tin hiện tại Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng cũng như Cục Quản lý An ninh Vận tải của Mỹ vẫn đang theo dõi tình hình.

