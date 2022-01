Google tiết lộ những video "hot" nhất trên YouTube trong năm 2021

Thứ Năm, ngày 06/01/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lĩnh vực âm nhạc, top 1 không đâu khác chính là Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng M-TP.

YouTube vừa công bố Danh sách YouTube Nổi bật năm 2021, qua đó vinh danh các nhà sáng tạo và video đã tạo được xu hướng nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng trong năm vừa qua, theo thống kê của YouTube từ tháng 1 - 11/2021.

Âm nhạc độc lập lên ngôi

Trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất các sản phẩm âm nhạc của nhiều nghệ sĩ bị hạn chế, các nghệ sĩ độc lập cùng các tên tuổi mới nổi nắm bắt cơ hội khẳng định vị trí của mình trong thị trường âm nhạc trên YouTube.

Theo đó, trong danh sách Top 10 Video Ca nhạc (MV) Nổi bật nhất YouTube năm 2021, có hai cái tên quen thuộc vẫn góp mặt trong bảng xếp hạng hằng năm là Sơn Tùng M-TP với Muộn Rồi Mà Sao Còn (hạng 1) và Jack với Laylalay (hạng 3). Với sản phẩm âm nhạc gây sốt ra mắt vào tháng 5 - MV Trốn Tìm, Đen cũng lần đầu tiên góp mặt vào danh sách Video Ca nhạc Nổi bật nhất năm của YouTube tại hạng 2.

Ngoài ba thứ hạng đầu tiên, bảy vị trí còn lại thuộc về những cái tên mới như Doãn Hiếu, Hứa Kim Tuyền, DatKaa, Đình Dũng,... với những tác phẩm âm nhạc đã gây sốt trong năm vừa qua được GenZ vô cùng yêu thích như Họ Yêu Ai Mất Rồi, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Hạ Còn Vương Nắng,... Điểm chung của những ca khúc này là giai điệu tươi trẻ, bắt tai, hoặc gắn liền với các động tác vũ đạo được lan truyền thành những trào lưu trên các nền tảng khác nhau.

Đặc biệt, danh sách Video Ca nhạc Nổi bật năm nay có sự góp mặt của Hậu Hoàng với MV Cây Tre Trăm Đốt. Đây có thể xem là một thành tích đáng chú ý, đánh dấu bước chuyển từ nội dung giải trí sang âm nhạc chuyên nghiệp của cô. Trong năm 2019 và 2020, Hậu Hoàng liên tục góp mặt trong Danh sách YouTube Nổi bật tại các hạng mục Nhà sáng tạo Nổi bật và Video Nổi bật nhất năm. Như vậy, Hậu Hoàng sẽ là nhà sáng tạo đầu tiên từng ghi tên mình trong cả ba hạng mục chính của Danh sách YouTube Nổi bật.

Giải trí và bóng đá trở thành xu hướng

Trong những năm gần đây, bên cạnh các sản phẩm âm nhạc truyền thống, ngày càng có nhiều nghệ sĩ và khán giả ưa chuộng thể loại video biểu diễn trực tiếp. Các buổi biểu diễn này thường chỉ gồm ca sĩ và dàn nhạc, không có khán giả, biểu diễn những ca khúc nổi bật của mình hoặc cover ca khúc của người khác, gần như một phiên bản chuyên nghiệp hơn của thế loại cover truyền thống.

Những video này thu hút người xem bởi trải nghiệm âm nhạc nguyên bản, mới mẻ so với bản gốc, nhưng mộc mạc và làm nổi bật chất giọng của nghệ sĩ hơn những bản thu âm. Điển hình là loạt video Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân do FOREST STUDIO thực hiện với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng đã trở thành xu hướng trên YouTube và được khán giả yêu mến. Video [Mashup] Ngày Chưa Giông Bão x Always Remember Us This Way đã giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng 10 Video Nổi bật năm 2021.

Bên cạnh đó, năm 2021 đánh dấu một sự kiện đặc biệt khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lần đầu tiên ghi tên mình vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Người hâm mộ nước nhà đã thể hiện sự ủng hộ và tình cảm với đội tuyển thông qua việc theo dõi hành trình của họ qua từng trận đấu. Video trực tiếp hai trận đấu nằm trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 giữa UAE - Việt Nam và Malaysia - Việt Nam đều nằm trong danh sách Top 10 Video Nổi bật nhất YouTube năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/google-tiet-lo-nhung-video-hot-nhat-tren-youtube-trong-nam-2021-50202261133058...Nguồn: http://danviet.vn/google-tiet-lo-nhung-video-hot-nhat-tren-youtube-trong-nam-2021-5020226113305854.htm