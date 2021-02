Google bổ sung hàng loạt tính năng cho bộ công cụ dạy và học từ xa miễn phí

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 10:20 AM (GMT+7)

Phiên bản miễn phí Google Workplace for Education Fundamentals với nhiều tính năng mới và miễn phí dung lượng lên đến 100TB.

Google vừa công bố tên gọi mới "Google Workspace for Education" cho bộ công cụ Google G Suite for Education cùng hơn 50 tính năng mới hỗ trợ giáo dục qua sự kiện trực tuyến ‘Learning with Google” - Học tập với Google. Giải pháp giáo dục Google Workspace for Education hiện có 4 phiên bản: Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade, và Plus.

Google đang cung cấp giải pháp dạy và học từ xa miễn phí.

Đợt cập nhật lớn này dành cho hàng loạt các sản phẩm giáo dục sẽ tạo điều kiện cho việc dạy và học từ xa thông qua các ứng dụng công nghệ trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam đã dời lịch tựu trường đến cuối tháng 2, chuyển sang học trực tuyến (online).

Theo Google, hiện có hơn 170 triệu sinh viên và nhà giáo dục đang sử dụng các công cụ trong bộ Google Workspace for Education trên toàn thế giới. Trong đó, phiên bản miễn phí Google Workplace for Education Fundamentals với nhiều tính năng mới và miễn phí dung lượng lên đến 100TB (đủ dung lượng cho 100 triệu tài liệu, 8 triệu bài thuyết trình, hay 400.000 giờ video).

Hai công cụ Google Meet/Classroom - bộ đôi cho việc dạy học qua video trực tuyến và quản lý lớp học - nay tăng cường tích hợp để ngày càng bảo mật: Cuộc họp Meet được tạo trong Classroom chỉ dành cho giáo viên và học sinh, người lạ được phép tham dự khi giáo viên cho phép; lớp học qua Meet chỉ bắt đầu khi giáo viên vào cuộc họp.

Riêng công cụ Classroom có thể hoạt động ngoại tuyến; thêm chế độ thông báo; cải thiện hình ảnh đính kèm của bài tập về nhà, giúp giáo viên quản lý tương tác học sinh,... Ứng dụng Google Meet có thể hoạt động với băng thông thấp, phù hợp điều kiện internet yếu; giáo viên hoặc quản trị viên lớp học có thể tắt tiếng tất cả, và kết thúc cuộc gọi cho tất cả lớp,...

Nguồn: http://danviet.vn/google-bo-sung-hang-loat-tinh-nang-cho-bo-cong-cu-day-va-hoc-tu-xa-mien-phi-50...Nguồn: http://danviet.vn/google-bo-sung-hang-loat-tinh-nang-cho-bo-cong-cu-day-va-hoc-tu-xa-mien-phi-50202119210204696.htm