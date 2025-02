Facebook "sập" trên toàn cầu sáng 27/2 có nghiêm trọng?

Khoảng 9h15 sáng 27/2 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam than phiền khi không thể truy cập được mạng xã hội này đối với phiên bản web trên máy tính. Khi cố gắng F5 vào trang facebook.com, thông báo quen thuộc hiện ra là "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can".

Thông báo lỗi khi truy cập Facebook phiên bản web trên máy tính.

"Tôi quản trị fanpage cần truy cập trên máy tính để sử dụng đầy đủ tính năng và dễ quan sát, đọc số liệu. Tuy nhiên, khoảng 9h30 trình duyệt thông báo lỗi. Tôi đã thử đổi sang máy tính khác, cả Windows và macOS đều vậy", anh Khải (quản trị fanpage hơn 4 triệu lượt theo dõi) chia sẻ.

"Mình có thói quen sử dụng Facebook trên máy tính hơn là điện thoại, mới sáng mở Facebook ra thấy "Error" còn ngỡ tài khoản bị khóa hay bị hack. Sau khi lên nhóm chat hỏi bạn bè thì mới biết nhiều người cùng bị giống mình. Sự cố gây phiền phức chút xíu chứ không quá nghiêm trọng, vì mình vẫn có thể sử dụng Facebook trên điện thoại và chat bình thường", chị Xuân Hoa (TP.HCM) nói.

Theo trang DownDetector, sự cố Facebook "sập" vào sáng 27/2 ảnh hưởng tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ trên phiên bản web trên máy tính. Với hàng ngàn lượt thông báo lỗi, đây là sự cố không nhỏ nhưng không phải quá nghiêm trọng so với nhiều sự vụ từng xảy ra trước kia - ảnh hưởng tới mọi phiên bản trên mọi nền tảng trong nhiều giờ.

Các báo cáo về sự cố đối với Facebook tăng mạnh từ sau 9h sáng 27/2.

Các báo cáo lỗi đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Chỉ sau hơn 30 phút xảy ra sự cố, khoảng 9h50, người dùng đã có thể truy cập Facebook bình thường trở lại.

Hiện, Facebook chưa đưa ra bình luận về sự việc này.