Facebook có thể sắp hợp nhất trở lại Messenger?

Theo Gadget Match, hiện nay trên điện thoại thông minh của người dùng Facebook luôn có hai ứng dụng là Facebook và Messenger. Trong nhiều năm, nền tảng truyền thông xã hội đã tách biệt hai ứng dụng này. Tuy nhiên, sau nhiều năm xa cách, Facebook lại một lần nữa muốn tái hợp với Messenger thành một ứng dụng.

Meta muốn hợp nhất ứng dụng Messenger trở lại với Facebook.

Được công bố trong một bài đăng dài, Meta hiện tìm cách để người dùng Facebook có thể truy cập được vào hộp tin nhắn Messenger ngay trong ứng dụng chính. Theo như xác nhận, thông báo không đề cập đến việc liệu ứng dụng Messenger sẽ bị xóa bỏ hay không. Trên thực tế, Meta cho biết rằng họ hy vọng người dùng sẽ tiếp tục sử dụng cả Facebook và Messenger trong tương lai.

Việc khôi phục khả năng truy cập tin nhắn trên ứng dụng Facebook sẽ khiến Messenger trở nên hơi dư thừa, đặc biệt đối với những người thường xuyên hoạt động trên ứng dụng chính. Tuy nhiên, ứng dụng Messenger vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những người dùng có tài khoản Facebook chỉ để nhắn tin cho bạn bè và không tương tác với ứng dụng chính.

Động thái mới của Facebook diễn ra như một cách đánh giá lại chiến lược sau nhiều sự sụt giảm về cơ sở người dùng. Ít nhất Meta đã nhìn thấy giá trị của việc ưu tiên nhắn tin như một khía cạnh thiết yếu đối với nền tảng và tương lai của nó. Mặc dù Messenger chỉ là một phần nhỏ trong thông báo, nhưng thông điệp lớn hơn của Meta là “Facebook is not dead nor dying – Facebook không hề chết”, nhằm đảm bảo với người dùng rằng sẽ sớm có nhiều cải tiến hơn đến với mạng xã hội đình đám này.

