Điện thoại Xiaomi gặp sự cố khởi động lại liên tục

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 21:00 PM (GMT+7)

Theo Android Authority, một số người dùng điện thoại Xiaomi ở Ấn Độ đã gặp phải sự cố khởi động lại liên tục sau khi cài đặt MIUI 12.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do xung đột giữa tính năng Find My Device (tìm thiết bị) trên điện thoại Xiaomi và ứng dụng Thanks của nhà mạng Airtel (Ấn độ).

Theo phản ánh của số người dùng trên diễn đàn Reddit, các mẫu điện thoại bị ảnh hưởng bởi sự cố bao gồm Redmi Note 7, Note 9 Pro Max và Poco M2 Pro.

CIO Harmeen Mehta của Airtel đã xác nhận rằng vấn đề dường như nằm ở ứng dụng Thanks và nhà mạng này đang làm việc với Xiaomi để có bản sửa lỗi sớm nhất.

Xiaomi cho biết bản sửa lỗi dự kiến sẽ được cung cấp vào tuần tới.

Hiện tại, người dùng có thể mang máy đến các trung tâm bảo hành để được hỗ trợ, gỡ cài đặt ứng dụng Thanks của Airtel hoặc tháo thẻ SIM.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/dien-thoai-xiaomi-gap-su-co-khoi-dong-lai-lien-tuc-950567.html