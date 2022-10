Dân mạng Việt đồng loạt unfollow Instagram của Miss Grand International

Vừa qua, việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân của Việt Nam không có tên trong top 10 Miss Grand International (MGI) được xem là nguyên nhân khiến hơn 2 triệu người Việt đồng loạt hủy theo dõi tài khoản của ban tổ chức cuộc thi.

Tối ngày 25/10 tại Indonesia, người đẹp đến từ Brazil đã giành vương miện Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand International 2022). Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Séc.

Về đại diện của Việt Nam, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lọt vào thẳng top 20 chung cuộc và chiến thắng hạng mục Country's Power Of The Year, nhưng không thể có mặt trong top 10 người đẹp hàng đầu thế giới.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân của Việt Nam chỉ về đích ở top 20.

Trong một đoạn clip ở hậu trường, Thiên Ân đã ôm Hoa hậu Thùy Tiên nghẹn ngào, không tin vào việc cô trượt khỏi top 10.

Trước cảm xúc của Thiên Ân, làn sóng hủy theo dõi MGI đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook, khởi nguồn từ một số Fanpage lớn đã kêu gọi hủy theo dõi tài khoản Instagram của chương trình.

Hiện tại, trang Instagram của MGI chỉ còn 4,3 triệu follow, trước khi sự việc hủy theo dõi xảy ra tài khoản này sở hữu khoảng 6,5 triệu lượt theo dõi, cho thấy có khoảng 2,2 triệu người dùng Việt đã thẳng tay hủy theo dõi.

Hiện tại số lượng follow của MGI trên Instagram chỉ còn 4,3 triệu.

Cuộc thi MGI được đông đảo dân mạng Việt quan tâm sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt giải năm 2021. Một số người dùng cho biết việc này là hệ quả đến từ ban tổ chức khi kêu gọi bình chọn từ các quốc gia nhưng những đại diện trong top 10 có số người bình chọn không cao bằng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Sau khi tài khoản của MGI mất đi lượng theo dõi lớn, ông Nawat, chủ tịch cuộc thi đã chính thức lên tiếng: “Tất cả những người bỏ theo dõi đều đến từ Việt Nam. Cảm ơn vì đã unfollow. Chúng tôi luôn tôn trọng và công bằng với mọi người và mọi quốc gia”.

Chủ tịch Nawat lên tiếng về việc trang Instagram của MGI mất đi hàng triệu lượt follow.

Ngoài ra, vị chủ tịch này cũng có phát ngôn thẳng thừng về lý do Thiên Ân bị loại khỏi top 10 là vì hình thể không chuẩn: “Là người duy nhất có lưng dài hơn cơ thể và hông to. Nên có thể ở vị trí top 20 Country's Power Of The Year đã là rất tốt rồi!”.

