Có lo thất nghiệp khi chuyển đổi số, máy móc thay thế con người?

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 17:00 PM (GMT+7)

Các cuộc cách mạng công nghiệp mới có làm mất đi một số nghề nhưng lại tạo ra nhiều nghề mới.

Phát biểu tại Hội nghị Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng ta đừng lo lắng về mất việc khi xuất hiện một cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) mới. Minh chứng là cả ba cuộc CMCN trước đều không tạo ra thất nghiệp, mà tỉ lệ thất nghiệp còn có xu thế giảm đi.

Nhiều nghề mới sẽ được tạo ra khi loài người bước sang cuộc cách mạng công nghiệp mới. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ trưởng, thất nghiệp tăng chủ yếu là do suy thoái kinh tế. Các cuộc CMCN mới có làm mất đi một số nghề nhưng lại tạo ra nhiều nghề mới. Vấn đề là phải đào tạo lại cho người lao động. Chính CĐS có thể hỗ trợ tích cực cho đào tạo lại, cũng như tạo ra các công cụ, nền tảng để các nghề mới dễ học, dễ làm hơn.

"CĐS sinh ra các đại học số, sinh ra các nền tảng đào tạo từ xa giúp cho việc đào tạo lại dễ dàng hơn, có thể học bất kỳ lúc nào, thực hành bất kỳ lúc nào, thi kiểm tra bất kỳ lúc nào, thông qua vật bất ly thân của chúng ta là điện thoại di động, iPad", ông nói.

Ông Hùng lấy ví dụ: Một nghề mới là nghề dán nhãn để dạy cho người máy học nhận dạng khuôn mặt. Có hàng tỉ tấm ảnh được đưa cho người lao động để họ phân biệt và dán nhãn nam/nữ, già/trẻ, béo/gầy, người thành phố hay nông thôn,... Nghề này ngồi ở quê vẫn làm được qua mạng, đào tạo cũng thông qua hướng dẫn trên mạng.

Song song đó, theo ông, cả thế giới đang cùng đối mặt với những thách thức an ninh từ chuyển đổi số. Các nước đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trên không gian mạng. Ví dụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, châu Âu đã ban hành luật và được nhiều nước coi như chuẩn; các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Google cũng đã được các nước quản lý thông qua các luật về thị trường và dịch vụ số. Việt Nam cũng đang học hỏi để hoàn thiện thể chế.

"Chúng ta sẽ luôn phải đương đầu với các nguy cơ trên không gian mạng. Ngoài luật lệ thì mỗi chúng ta vẫn phải trang bị các kỹ năng số để sinh sống an toàn trong không gian mạng. Tai nạn, sự cố an ninh mạng vẫn sẽ xảy ra, nhưng đó cũng là cách để không gian mạng ngày một an toàn hơn. Vì không thể có rủi ro bằng 0 nên cách tiếp cận sẽ là quản lý rủi ro, tối thiểu rủi ro, khi rủi ro xảy ra thì khả năng hồi phục là quan trọng nhất", ông chia sẻ.

