Chơi xổ số công nghệ, một người ở miền Tây chỉ biết trúng gần 100 tỉ khi quét vé trên máy

Rất nhanh sau khi Vietlott công bố kết quả kỳ quay #00779, ông N.Q.D - người trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số điện toán Power 6/55 trị giá hơn 98 tỉ đồng ở kỳ quay nói trên, đã nhận giải. Giải thưởng được trao cho ông D. tại chi nhánh Vietlott ở thành phố Cần Thơ.

Ông N.Q.D là một người ở vùng sông nước miền Tây, có hộ khẩu tại tỉnh Sóc Trăng, đang kinh doanh tự do tại thành phố Cần Thơ. Chiếc vé may mắn được ông mua tại một điểm bán hàng trên Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh vé trúng thưởng.

Ông D. đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn ứng dụng công nghệ hiện đại của Vietlott từ lâu và thường tham gia dự thưởng. Ông cho hay, ngày 22/9, như thói quen, ông đã ghé điểm bán hàng mua một vé với 5 dãy số.

Khác với nhiều vị tỉ phú Vietlott thường biết thông tin vé trúng thưởng khi tự dò số qua website của Vietlott hay các kênh trên mạng Internet, điện thoại, trường hợp của ông D. là chỉ biết trúng thưởng khi quét vé trên máy.

Theo đó, sáng thứ Bảy, ngày 24/9, khi đi ngang điểm bán hàng, ông ghé vào dò và mua thêm vé.

"Khi đưa vé vào thiết bị dò vé thì nhiều con số hiện lên trên màn hình làm tôi rất bất ngờ. Tôi cảm thấy rất vui khi biết mình đã may mắn trở thành chủ nhân Jackpot hơn 98,6 tỉ đồng", ông N.Q.D chia sẻ.

Ông cho biết thêm, sau này vẫn tiếp tục chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott và mong rằng những người chơi khác cũng may mắn như ông.

Ông N.Q.D nhận giải Jackpot 1 trị giá hơn 98,6 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ nộp thuế tại địa phương phát hành vé trúng thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng). Như vậy, thuế thu nhập cá nhân mà ông D. sẽ nộp vào ngân sách thành phố Cần Thơ là hơn 9,8 tỉ đồng.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của ông N.Q.D.

Trước đó, chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ đã tiếp nhận tấm vé từ ông N.Q.D. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của ông N.Q.D chính xác đã trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay #00779 mở thưởng ngày 22/9 với trị giá 98.674.641.750 đồng.

