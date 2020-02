Trung bình cứ 5 giây lại có 1 cuộc gọi đến hotline phòng chống virus Corona

Trước đó, trước tình trạng đường dây nóng thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCOV) 1900.3228 bị quá tải do nhu cầu quá lớn của người dân, ngay chiều 1/2, Bộ Y tế đã có công văn đề xuất chuyển hướng toàn bộ các cuộc gọi đến hotline 1900.3228 sang tổng đài đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095 do Viettel vận hành. Ngay khi có đề nghị của Bộ Y tế, Viettel đã lên phương án triển khai nhanh trong 24 giờ, đảm bảo có thể chính thức tiếp nhận phản ánh của người dân và giải đáp các thông tin liên quan đến dịch Corona cũng như cách thức phòng chống từ 7h ngày 2/2/2020. Toàn bộ các cuộc gọi đến tổng đài 1900.9095 được miễn hoàn toàn cước phí. Viettel cũng từng miễn phí cước gọi (5.000 đồng/phút) đến tổng đài 1900.3228; đồng thời hỗ trợ Bộ Y tế thiết lập hệ thống giao ban trực tuyến gồm 23 điểm cầu, trong đó một điểm cầu trung tâm tại Bộ Y tế, 22 bệnh viện nằm trong danh sách giao ban trực tuyến nhằm ứng phó với dịch viêm phổi do virus ngò như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi, Bệnh viên E, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM,... "Để làm được việc này, trong ngày mồng 4 và mồng 5 Tết Canh Tý (ngày 28 - 29/1/2020), hàng trăm kỹ sư của Viettel đã gấp rút lắp đặt 21 cầu truyền hình tại 21 bệnh viện lớn trên cả nước để đảm bảo công tác giao ban điều hành dịch Corona, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Điểm cầu thứ 22 là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) vừa hoàn thành lắp đặt ngày 1/2 theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh", đại diện Viettel cho biết.