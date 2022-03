Cảnh báo an ninh mạng với 43% hệ thống IoT chưa bảo mật "full giáp"

IoT giúp cuộc sống thông minh hơn, nhưng vấn đề bảo mật mạng ở nhiều hệ thống chưa được toàn diện.

Internet of Things (IoT) tạo điều kiện cho cuộc sống, giao thông vận tải, giao hàng và liên lạc nhanh hơn. IoT được sử dụng rộng rãi trong các thành phố thông minh (62%), ngành bán lẻ (62%) và công nghiệp (60%). Chúng bao gồm các dự án như quản lý năng lượng và nước, hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống báo động, giám sát video và nhiều dự án khác.

Theo IoT Analytics, số lượng thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 9%, đạt 27 tỉ kết nối IoT vào năm 2025. Sự gia tăng đáng kể của các thiết bị được kết nối cũng làm tăng nhu cầu bảo mật. Trên thực tế, Gartner từng nhấn mạnh rằng, trong 3 năm qua, gần 20% các tổ chức đã quan sát thấy các cuộc tấn công mạng trên các thiết bị IoT trong mạng của họ.

Trong khi 2/3 tổ chức (64%) trên toàn cầu sử dụng các giải pháp IoT, 43% không bảo vệ chúng hoàn toàn, báo cáo “Thúc đẩy các giới hạn: Cách giải quyết các nhu cầu an ninh mạng cụ thể và bảo vệ IoT” của Kaspersky tiết lộ.

Theo báo cáo của Kaspersky, lý do đằng sau điều này có thể là do sự đa dạng của các thiết bị và hệ thống IoT không phải lúc nào cũng tương thích với các giải pháp bảo mật. Gần một nửa doanh nghiệp lo sợ các sản phẩm an ninh mạng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của IoT (46%) hoặc quá khó để tìm ra giải pháp phù hợp (40%).

Các vấn đề phổ biến khác mà các doanh nghiệp gặp phải khi triển khai các công cụ an ninh mạng là chi phí cao (40%), không thể giải trình dự án đầu tư với hội đồng quản trị (36%) và thiếu nhân viên hoặc chuyên gia bảo mật IoT (35%).

Ngoài ra, hơn một nửa số tổ chức (57%) cho rằng rủi ro an ninh mạng là rào cản chính để triển khai IoT. Điều này có thể xảy ra khi các công ty cố gắng giải quyết các rủi ro mạng ở giai đoạn thiết kế và sau đó phải cân nhắc cẩn thận tất cả các ưu và nhược điểm trước khithực hiện.

