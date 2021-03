3 bước "phù phép" hàng rào bảo mật thiết bị IoT cho dân công nghệ

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Thực tế, các thiết bị thông minh không hề an toàn, và dưới đây là những cách để khắc phục điều đó.

Vào năm 2016, mạng botnet Mirai đã làm gián đoạn mạng Internet rộng lớn, thậm chí còn khiến nhiều khu vực tại Liberia bị gián đoạn. Vào thời điểm đó, các cuộc tấn công do Mirai gây ra là một trong những cuộc tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử được ghi lại.

Internet of Things kéo con người lại gần với nhau hơn.

Sau nhiều năm, Mirai vẫn tồn tại. Sự thật là thế giới vẫn đang phải đối mặt với một thảm họa an ninh mạng mới với quy mô ngày một lớn và có sức ảnh hưởng sâu rộng. Và Internet of Things – IoT là một trong những thủ phạm chính gây ra điều này.

Nhưng cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về bảo mật.

Hiện tại, có 26 tỷ thiết bị điện tử trong nhà và văn phòng. Nhiều người cho rằng các thiết bị thực sự an toàn. Nhưng thực tế là, các công ty sản xuất hàng tiêu dùng không có kiến ​​thức nền tảng về an ninh mạng, không biết cách xây dựng chương trình cơ sở an toàn. Và bảo mật chỉ đơn giản là bước sau đối với hầu hết các nhà cung cấp IoT. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải tự bảo vệ mình.

Dưới đây là 3 bước mà người dùng cần thực hiện để nâng cấp bảo mật cho các thiết bị điện tử.

1. Bảo vệ phần mềm

Đầu tiên, hãy đầu tư vào một trình quản lý mật khẩu. Hoặc việc đơn giản nhất là hãy viết tất cả các mật khẩu vào trong một cuốn sổ và cất chúng đi. Đa phần chúng ta đều sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều sản phẩm, dịch vụ và nền tảng. Đó là mấu chốt của vấn đề. Bởi vì nếu một trong những tài khoản đó bị xâm nhập, tất cả các thiết bị khác sẽ đều bị xâm phạm. Ngoài ra, hãy bật xác thực đa yếu tố cho mọi nền tảng cung cấp dịch vụ.

Vậy điều này có liên quan gì đến Internet of Things? Chi tiết ở trên chỉ là một số phương pháp khắc phục trong trường hợp mạng bị tấn công. Đây cũng là những phương pháp người dùng nên áp dụng cho mọi thiết bị được kết nối mà bạn sở hữu, bao gồm cả bộ định tuyến.

Tiếp đó, hãy tắt tính năng plug-and-play (UPnP). Sự tiện lợi được cung cấp bởi tính năng khám phá thiết bị tự động đã vô tình tạo ra các lỗ hổng bảo mật. Cuối cùng, hãy tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn và bật cập nhật tự động.

2. Ngăn cách các thiết bị thông minh

Vào tháng 12/ 2019, FBI lặp lại lời khuyên mà các chuyên gia bảo mật đã đưa ra trong nhiều năm: Không kết nối tất cả các thiết bị thông minh trên cùng một mạng với máy tính của bạn. Thao tác kết nối tất cả các thiết bị vào cùng một mạng sẽ cho phép bất kỳ ai hack một trong những thiết bị đó, sau đó kẻ gian sẽ thông qua đường truyền, trực tiếp có được mọi thứ từ hồ sơ công việc đến tài chính và ảnh riêng tư của bạn.

Tuy nhiên, nếu các thiết bị đó được kết nối trên mạng thứ hai? Các hacker có thể vẫn xâm nhập và lây nhiễm các thiết bị đó, nhưng quá trình này sẽ mất thời gian hơn. Để làm được điều này, người dùng có hai lựa chọn.

Đầu tiên là mua hai bộ định tuyến và kết nối mỗi bộ với một kết nối Internet khác nhau. Một bộ sử dụng một cho các thiết bị IoT, một bộ cho mọi thứ khác. Điều này sẽ mang lại một số rắc rối cho người dùng nhưng lại có tính bảo mật cao hơn.

Cách thứ hai là yêu cầu đăng nhập vào bảng điều khiển của bộ định tuyến. Khi đó, sẽ có một tùy chọn để thiết lập nhiều mạng không dây. Nếu không có, bạn sẽ cần phải mua một bộ định tuyến mới.

3. Thêm bảo mật bổ sung cho mạng

Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, khi đã định cấu hình lại thành công tất cả các thiết bị thông minh của mình, người dùng vẫn cần thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tất cả các mạng của mình. Có một bộ định tuyến với tường lửa là một ưu tiên lý tưởng nhất, nhưng nó sẽ không thể bảo vệ tất cả các thiết bị bạn trước mọi mối đe dọa. Và Bitdefender có thể giải quyết điều này.

Bitdefender Total Security có tính năng ngăn chặn mối đe dọa mạng tiên tiến do AI điều khiển, ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng bắt đầu. Nó có khả năng phân tích, xác định và giảm thiểu các hoạt động mạng đáng ngờ.

Đây được xem là một giải pháp hoàn chỉnh để bảo vệ mọi thiết bị và hệ thống trong ngôi nhà, từ ransomware trên PC đến theo dõi cookie trên máy tính để bàn. Và Bitdefender Total Security đạt được tất cả những điều này mà không làm chậm bất kỳ thiết bị nào của người dùng.

