Cách phòng tránh người khác đọc lén tin nhắn Facebook

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 10:01 AM (GMT+7)

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc một thủ thuật đơn giản, giúp phòng tránh tình trạng bị người khác đọc lén tin nhắn Messenger.

Mạng xã hội Facebook Sự kiện:

Messenger là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện nay trên thế giới, bên cạnh WhatsApp, Telegram… và Zalo.

Để tránh bị người khác nhìn lén tin nhắn khi sử dụng Messenger tại công sở hoặc các địa điểm công cộng, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ ngay sau đây.

Cách phòng tránh người khác đọc lén tin nhắn Messenger

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích Protect Message tương ứng với trình duyệt đang sử dụng tại địa chỉ:

- Google Chrome, Cốc Cốc, Yandex…: http://bit.ly/protect-message-chrome, nhấn Add to Chrome (thêm vào Chrome) - Add extension (thêm tiện ích)

- Firefox: http://bit.ly/protect-message-firefox

- Opera: Bạn cần phải cài tiện ích Install Chrome Extensions (http://bit.ly/install-chrome-extensions) trước khi cài Protect Message tại http://bit.ly/protect-message-chrome

- Microsoft Edge: Gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh edge://extensions/, sau đó kích hoạt tùy chọn Allow extensions from other stores ở góc trái bên dưới. Cuối cùng, bạn hãy nhấp vào liên kết http://bit.ly/protect-message-chrome để cài đặt Protect Message.

Cài đặt tiện ích Protect Message cho trình duyệt Google Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, biểu tượng của tiện ích Protect Message sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ, người dùng chỉ cần tắt Facebook và mở lại để áp dụng các thay đổi.

Trong phiên bản mới lần này, nhà phát triển đã cho phép bạn tùy chỉnh nhiều thứ hơn trong cửa sổ nhắn tin.

Mặc định, Protect Message hỗ trợ hai chế độ bảo mật tin nhắn bằng cách làm mờ (Blur) hoặc lật ngược nội dung (Flip mirror).

Người dùng có thể chọn bảo mật từng thành phần trong mục Component options, đơn cử như Avatar (ảnh đại diện), Name (tên), Message (tin nhắn) và Other (biểu tượng cảm xúc ở góc phải cửa sổ nhắn tin).

Tùy chỉnh các thành phần cần bảo mật. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất thiết lập, toàn bộ cửa sổ nhắn tin sẽ được làm mờ hoặc lật ngược nội dung để tránh con mắt tò mò của người khác. Nội dung chỉ hiển thị khi bạn rê chuột vào cửa sổ nhắn tin.

Nội dung hiển thị khi rê chuột vào (ảnh trái) và nội dung được bảo mật (ảnh phải). Ảnh: MINH HOÀNG

Protect Message được phát triển bởi Kakalot (một lập trình viên người Việt), dù chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng tiện ích đã được khá nhiều người sử dụng.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/cach-phong-tranh-nguoi-khac-doc-len-tin-nhan-fa...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/cach-phong-tranh-nguoi-khac-doc-len-tin-nhan-facebook-884250.html