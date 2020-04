Cách mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Ngay cả khi đeo khẩu trang, người dùng iPhone vẫn có thể mở khoá Face ID dễ dàng.

Face ID là một tính năng tuyệt vời, miễn là iPhone có thể quét được khuôn mặt của chủ nhân. Tuy nhiên, khẩu trang đang là thứ mọi người bắt buộc phải đeo khi ra ngoài để phòng dịch Covid-19 lại chặn cảm biến Face ID quét khuôn mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải gỡ khẩu trang để mở khóa iPhone, nhập mật mã mỗi lần bật lên hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn mật mã.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu chuyên sâu từ Phòng thí nghiệm Tencent Xuanwu của Trung Quốc, người dùng có thể huấn luyện Face ID làm việc trong khi vẫn đeo khẩu trang. Thậm chí, người dùng còn có thể quét Face ID khi đang đeo kính.

Cách mở khoá Face ID khi đeo khẩu trang

Tất nhiên, mọi nỗ lực đeo khẩu trang và cố gắng mở Face ID sẽ thất bại. Những gì bạn cần là một cách để lừa ứng dụng Face ID nhận ra bạn. Theo các sinh viên tại Phòng thí nghiệm Xuanwu là đeo một nửa khẩu trang. Nếu gập đôi khẩu trang bất kỳ theo chiều dọc thì iPhone sẽ nhìn thấy nửa kia của khuôn mặt bạn.

Hãy đứng trước gương để điều chỉnh làm sao khẩu trang sẽ che đi đúng một nửa chóp mũi, miệng và 1 bên mắt. Sau đó, mở Cài đặt (Setting) > Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode) > Diện mạo thay thế (alternative appearance). Nếu ứng dụng không nhận diện khuôn mặt của bạn, hãy di chuyển khẩu trang để mở ra một chút khuôn mặt cho đến khi máy quét ứng dụng nhận diện. Cuối cùng, di chuyển đầu theo hướng dẫn để quét diện mạo với khẩu trang mới.

Ảnh minh hoạ.

Theo các thử nghiệm của Xuanwu Lab, thủ thuật này hoạt động với bất kỳ loại khẩu trang nào, bao gồm khẩu trang y tế dùng một lần, mặt nạ N95, mặt nạ có van, v.v.,. Các nhà nghiên cứu còn nhấn mạnh rằng cảm biến hồng ngoại của cảm biến Face ID có thể nhìn xuyên qua một số loại khẩu trang có lớp vải mỏng.

Khi đã thiết lập tính năng này, Face ID sẽ hoạt động như bình thường. Tất nhiên, người dùng nên dành thời gian kiểm tra trước khi ra khỏi nhà để có thể quen với việc thiết lập và làm lại toàn bộ quá trình nếu cần.

Face ID hay Touch ID?

Rõ ràng, trong tình trạng hiện nay, Touch ID là một cách giải quyết tuyệt vời, giúp bảo vệ người dùng an toàn ngay cả khi đeo khẩu trang, ưu việt hơn hẳn Face ID. Đây cũng được xem là phương pháp tốt hơn so với việc đặt mật mã vì người khác hoàn toàn có thể nhìn trộm bạn và nhớ được dãy số này. Tuy nhiên, phương pháp bảo mật sinh trắc học này chỉ có trên dòng iPhone 8 Plus trở về trước.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/cach-mo-khoa-iphone-bang-face-id-khi-deo-khau-trang-1078338.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/cach-mo-khoa-iphone-bang-face-id-khi-deo-khau-trang-1078338.html