Cách mở chặn like share trên Facebook đơn giản nhanh chóng

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 08:00 AM (GMT+7)

Khi bạn like hoặc share quá nhiều, quá nhanh trong một khoảng thời gian vượt quá giới hạn của Facebook thì ngay lập tức bạn sẽ bị chặn like share và nhận được thông báo tính năng tạm thời bị vô hiệu hóa. Sẽ khá khó chịu khi bạn không thể sử dụng, vậy cách mở chặn like share thế nào bạn có thể tham khảo dưới đây.

Mục đích chặn like share trên Facebook để ngăn chặn người dùng lạm dụng spam gây phiền phức, gian lận hay các công cụ được lập trình để tăng like, share một cách đột biến không phải người dùng thật..

Tại sao người dùng bị chặn like share, comment trên Facebook:

- Người dùng like bài viết liên tục trong khoảng thời gian ngắn và Facebook cho đây là hành động bất thường cần ngăn chặn.

- Share bài viết quá nhiều, cùng một bài, cùng một nội dung trong một ngày vào các nhóm mà bạn không tương tác được cho là Spam và sẽ bị Facebook chặn.

- Copy một bình luận rồi bình luận lại vào nhiều bài viết khác trong thời gian ngắn mà không phải người dùng trực tiếp viết bình luận.

- Các tin nhắn hoặc lời mời kết bạn mà tài khoản gửi bị đánh dấu là không mong muốn.

- Có hành động không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook

Thời hạn chặn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm và lịch sử hoạt động của tài khoản đó trên Facebook.

Để mở khóa tính năng này bạn làm theo các cách sau:

1. Sử dụng link gửi phản hồi đến Facebook

Cách làm này sẽ gửi nội dung báo cáo mở chặn like share trên Facebook. Hệ thống tiếp nhận thông tin sẽ tiến hành xem xét và hỗ trợ khắc phục. Tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian vì bộ phận hỗ trợ phải tiếp nhận rất nhiều yêu cầu từ phía người dùng.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook

Bước 2: Truy cập link kháng nghị mở chặn tính năng: https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

Bước 3: Bạn copy dán dòng này vào ô nội dung kháng nghị:

Tiếng Anh:

Dear Facebook supporter!

I think this is due to a technical error of Facebook, Facebook mistakenly blocked the like and share feature that I am using without violating Facebook's policies and terms. Please review and unlock it for me!

Thanks Facebook Support Team!

Tiếng Việt:

“Tôi cho rằng đây là do lỗi kỹ thuật của Facebook, Facebook đã chặn nhầm tính năng like, share mà tôi đang sử dụng không vi phạm chính sách và điều khoản của Facebook. Hãy xem xét lại và mở khóa giúp tôi!

Cảm ơn đội ngũ hỗ trợ của Facebook!"

Bước 4: Nhấn gửi và chờ khoảng 2 tiếng đến 48h để Facebook mở chặn tính năng cho bạn.

2. Mở chặn like share thông qua chat với đội ngũ hỗ trợ

Đây cũng là cách kháng nghị với Facebook để mở chặn like share thông qua Hỗ trợ viên, bạn trình bày về việc tài khoản bị vô hiệu hóa like share hay comment, inbox để nhờ trợ giúp mở khóa. Kết quả sẽ được phản hồi trong vòng 48h thông qua mail mà bạn đã cung cấp.

Bước 1: Truy cập link: https://www.facebook.com/business/help, kéo xuống dưới phần “Tìm câu trả lời hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ”, chọn “Bắt đầu”

Bước 2: Chọn phần “Chính sách và bảo mật tài khoản”, cuộn xuống chọn “Chat với người đại diện”.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu rồi bấm “Bắt đầu chat”.

3. Mở chặn like share thông qua báo cáo lỗi

Facebook có tính năng báo cáo lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng Facebook. Và ta cũng có thể sử dụng tính năng này để mở chặn like share. Để sử dụng tính năng này, bạn làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào Trợ giúp và Hỗ trợ, chọn Báo cáo sự cố

Bước 2: Tại giao diện báo cáo sự cố, bạn thực hiện như sau:

- Tại mục chọn sản phẩm bạn nhấn chọn vào mục Khác ở cuối cùng

- Tại mục đã xảy ra lỗi gì bạn điền dòng chữ ”I think Facebook is mistaken in blocking the main features in my account like, share. I understand and abide by the community policies and terms of Facebook. Hope the review, Thanks Facebook support!”

Bước 3: Đính kèm ảnh chụp màn hình lỗi mà bạn đang gặp phải: Nhấn vào và chọn tệp hình ảnh gửi lên. Cuối cùng bấm “Gửi”

4. Sử dụng dịch vụ có thu phí

Hiện nay, nhiều công ty hay cá nhân có cung cấp dịch vụ mở chặn like share hay comment trên Facebook. Người dùng có thể mất một khoản phí để sử dụng dịch vụ mở lại các tính năng tương tác này với tỉ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên cũng có nhiều rủi ro như mất nick, lộ thông tin cá nhân, đánh cắp tài khoản ngân hàng, lừa đảo,...

Vì vậy, cần lựa chọn những đơn vị uy tín và có giao dịch trung gian trước khi thanh toán để đảm bảo không bị lừa đảo.

Ngoài ra, còn có cách mở chặn like share và comment trên Facebook nhờ chức năng Cộng đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, ở phiên bản mới nâng cấp mới nhất của Facebook thì tính năng này đã bị loại bỏ, không thể dùng được nữa.

Để tránh bị chặn like share comment bạn cần chú ý:

- Không nên copy một nội dung rồi comment lặp lại nhiều lần liên tục trong thời gian ngắn.

- Like bài viết với số lượng vừa phải và không quá nhanh.

- Không nên chia sẻ một bài viết vào hàng loạt các nhóm mà bạn không tương tác, nội dung bài chia sẻ phải có sự thay đổi về câu từ, chia sẻ từ từ mỗi bài cách nhau ít nhất 15 phút để an toàn.

- Chỉ nhắn tin cho những người mà bạn đã quen biết.

- Chỉ gửi lời mời kết bạn đến những người mà bạn quen biết.

Nguồn: http://danviet.vn/cach-mo-chan-like-share-tren-facebook-don-gian-nhanh-chong-5020212227583231.ht...Nguồn: http://danviet.vn/cach-mo-chan-like-share-tren-facebook-don-gian-nhanh-chong-5020212227583231.htm