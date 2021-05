Cách kích hoạt YouTube Premium để tắt quảng cáo miễn phí, gia hạn rẻ bèo

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 10:41 AM (GMT+7)

Người dùng kích hoạt YouTube Premium lần đầu tiên sẽ được dùng miễn phí một khoảng thời gian, sau đó có thể gia hạn với giá rẻ bằng thủ thuật sau.

Để tắt quảng cáo khó chịu trên YouTube, nhiều người thường dùng các công cụ chặn quảng cáo như Adblock. Tuy nhiên, như vậy sẽ không toàn diện và đôi khi phát sinh lỗi, chưa kể không thể sử dụng trên TV. Để chặn quảng cáo YouTube tốt nhất, người dùng nên kích hoạt lên YouTube Premium để tài khoản đăng nhập trên bất kỳ thiết bị nào (smartphone, tablet, laptop, TV,...) cũng đều không còn quảng cáo.

YouTube Premium giúp xem video không quảng cáo.

YouTube Premium giúp xem video không quảng cáo, nhưng hiện tại YouTube chưa bán ở Việt Nam. Ở các nơi khác, tùy thị trường mà giá YouTube Premium mỗi tháng khác nhau và khá chênh lệch. Chẳng hạn, ở thị trường Mỹ có giá 11,99 USD/tháng (khoảng 280.000 VNĐ), còn ở thị trường Ấn Độ có giá 129 rupee/tháng (khoảng 40.000 VNĐ).

Hiểu được điều này, bạn có thể dùng thủ thuật sau để YouTube hiểu người dùng đang ở Ấn Độ và mua gói YouTube Preimum với giá 40.000 đồng/tháng (một trong những thị trường rẻ nhất hiện nay). Nhưng trước đó, bạn có thể được dùng YouTube Premium miễn phí vài tháng.

Bước 1: Tải ứng dụng VPN Super miễn phí về cài đặt trên smartphone, sau đó kích hoạt và tìm chọn máy chủ India để kết nối. Hãy đảm bảo việc kết nối đã thành công trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Ứng dụng VPN Super miễn phí trên Android.

Bước 2: Cũng trên smartphone này, mở ứng dụng YouTube lên > đăng nhập tài khoản Google (nếu chưa đăng nhập) > nhấn vào biểu tượng tài khoản ở góc trên bên phải > chọn Get YouTube Premium. Nếu là lần đầu kích hoạt YouTube Premium, người dùng chọn tiếp Try it for free để có vài tháng dùng thử (thời gian dùng thử tùy thị trường và tùy thiết bị, chẳng hạn với smartphone Samsung Galaxy và thị trường Mỹ là 4 tháng).

Tài khoản kích hoạt YouTube Premium lần đầu sẽ được dùng miễn phí một khoảng thời gian.

Bước 3: YouTube sẽ chuyển tới trang thanh toán, người dùng chỉ cần chọn chế độ 129 rupee (129 rupee mỗi tháng, tự động gia hạn) > nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế (Visa/MasterCard) và nhập một địa chỉ bất kỳ ở Ấn Độ (có thể tìm kiếm trên Google Search). Nếu thông tin chuẩn xác, tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ bị trừ một số tiền nhỏ nhưng sẽ được hoàn lại trong vòng 24 giờ.

Như vậy là thành công, người dùng YouTube đã có thể xem video không quảng cáo trong thời gian dùng thử (chỉ dành cho người đăng ký lần đầu). Sau thời hạn dùng thử, việc tính phí mới bắt đầu. Nếu không muốn tiếp tục dùng YouTube Premium cũng như bị tính phí sau thời gian dùng thử, người dùng chỉ việc vào Purchases and memberships > nhấn vào Premium > chọn Deactivate.

Hủy kích hoạt YouTube Premium nếu không muốn bị trừ tiền sau thời gian dùng thử.

* Lưu ý: Sau khi thực hiện thành công, người dùng có thể xóa bỏ ứng dụng VPN Super đã cài ở Bước 1.

Nguồn: http://danviet.vn/cach-kich-hoat-youtube-premium-de-tat-quang-cao-mien-phi-gia-han-re-beo-502021...Nguồn: http://danviet.vn/cach-kich-hoat-youtube-premium-de-tat-quang-cao-mien-phi-gia-han-re-beo-50202122510423688.htm