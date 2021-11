Cách ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Samsung

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 06:10 AM (GMT+7)

Tính năng ghi âm cuộc gọi được tích hợp sẵn trên hầu hết các dòng điện thoại Samsung, điều này cũng có nghĩa là bạn không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba.

Ở một số quốc gia, việc ghi âm cuộc gọi mà không có sự đồng ý của người bên kia là bất hợp pháp. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu tính năng ghi âm cuộc gọi bị vô hiệu hóa trên một số thiết bị.

Lưu ý, các ứng dụng ghi âm cuộc gọi của bên thứ ba sẽ không thể hoạt động trên Android 9 (hoặc cao hơn). Nếu muốn cài đặt các ứng dụng ghi âm cuộc gọi trên Google Play, bạn cần phải root thiết bị, và điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.

Cách ghi âm cuộc gọi tự động trên điện thoại Samsung

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Phone (điện thoại), bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) - Recording calls (ghi âm cuộc gọi) - Auto record calls (tự động ghi âm cuộc gọi) - On (bật).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn All calls (ghi âm tất cả cuộc gọi), Calls from unsaved numbers (chỉ ghi âm cuộc gọi của những số chưa lưu) và cuối cùng là Calls from specific numbers (chỉ ghi âm cuộc gọi từ những số điện thoại cụ thể).

Cách ghi âm cuộc gọi thủ công trên điện thoại Samsung

Để có thể chủ động trong việc ghi âm, bạn chỉ cần mở ứng dụng Phone (điện thoại) và quay số của người cần liên lạc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, người dùng chỉ cần nhấn nút Record call (ghi cuộc gọi).

Trong trường hợp tùy chọn này không hiển thị, bạn hãy bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Record call (ghi cuộc gọi). Lưu ý, nếu là lần đầu tiên sử dụng tính năng ghi âm cuộc gọi, bạn sẽ được nhắc nhở chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

Thông thường, khi bạn ghi âm cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia sẽ nhận được thông báo “cuộc gọi này đang được ghi âm”. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra trên các thiết bị sử dụng ứng dụng Google Phone làm trình quay số mặc định, trong khi đó với điện thoại Samsung thì không.

Cách xem lại các file ghi âm

Để xem lại các file ghi âm trước đó, bạn hãy mở ứng dụng Phone (điện thoại), bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) - Record calls (ghi âm cuộc gọi) - Recorded calls (cuộc gọi đã ghi).

Tất cả các file ghi âm cuộc gọi sẽ được hiển thị ở đây, đi kèm theo đó là các thông tin liên quan như tên liên lạc hoặc số điện thoại, từ đó giúp bạn dễ dàng xác định các cuộc gọi đã ghi.

Bạn có thể chọn bất kỳ tệp âm thanh nào và nhấn Share để chia sẻ cho bạn bè thông qua Gmail, Drive, WhatsApp…

Nhìn chung, việc ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Samsung khá đơn giản và dễ hiểu với điều kiện luật pháp tại địa phương cho phép.

