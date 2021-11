2 cách ‘khóa cứng’ iPhone trong trường hợp bị mất điện thoại

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

‘Khóa cứng’ là hình thức buộc người dùng phải nhập passcode (mật mã) để truy cập vào iPhone, thay vì sử dụng Touch ID hoặc Face ID.

‘Khóa cứng’ iPhone là gì?

Tính năng này cho phép người dùng khóa khẩn cấp iPhone trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như bị kẻ gian ép buộc giao điện thoại, bị cướp... Một khi được kích hoạt, bạn cần phải sử dụng passcode (mật mã) để truy cập vào iPhone, thay vì sử dụng Touch ID hoặc Face ID.

Làm thế nào để ‘khóa cứng’ iPhone?

- iPhone X, iPhone 11 series, iPhone 12 series và iPhone 13 series: Đầu tiên, bạn chỉ cần nhấn giữ nút nguồn và nút âm lượng (tăng hoặc giảm) cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo Slide to power off (trượt để tắt nguồn).

Lúc này, tính năng ‘khóa cứng’ sẽ được kích hoạt và bạn cần phải nhập passcode (mật mã) để mở khóa iPhone lần đầu tiên. Sau đó, người dùng mới có thể sử dụng Face ID hoặc Touch ID như bình thường.

Kích hoạt nhanh tính năng 'khóa cứng' trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

- iPhone 8 Plus trở xuống: Đối với các mẫu iPhone đời cũ từ 8 Plus trở xuống (vẫn còn nút Home vật lý), việc kích hoạt tính năng ‘khóa cứng’ cũng tương đối đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấn và giữ nút nguồn vài giây cho đến khi xuất hiện thông báo Slide to power off (trượt để tắt nguồn).

- Sử dụng tính năng SOS khẩn cấp: Để kích hoạt tính năng SOS khẩn cấp, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - SOS Emergency (SOS khẩn cấp). Kể từ lúc này, nếu cần ‘khóa cứng’ iPhone trong trường hợp khẩn cấp, người dùng chỉ cần nhấn nhanh nút nguồn ba hoặc năm lần.

Trong 3 giây tiếp theo, iPhone sẽ bắt đầu phát báo thức và tự động thực hiện cuộc gọi đến số dịch vụ khẩn cấp, lúc này bạn chỉ cần nhấn Stop để hủy cuộc gọi. Bây giờ, iPhone đã bị ‘khóa cứng’ và yêu cầu mật mã để mở khóa.

