Cách bật tính năng duyệt web an toàn để tránh bị lừa đầu năm

Để kích hoạt tính năng duyệt web an toàn, đầu tiên bạn hãy mở trình duyệt Chrome trên điện thoại hoặc máy tính và bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải.

Chế độ duyệt web an toàn sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các hành vi lừa đảo, phần mềm độc hại… Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Manage your Google account (quản lý tài khoản Google của bạn) - Security (bảo mật) - Enhanced Safe Browsing for your account (chế độ duyệt web an toàn tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn) - Enhanced Safe Browsing (duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ).

Bật tính năng duyệt web an toàn với tài khoản Google. Ảnh: MINH HOÀNG

Để bảo vệ tài khoản và dữ liệu của bạn, tính năng duyệt web an toàn sẽ kiểm tra xem các yếu tố sau có rủi ro hay không, bao gồm URL, nội dung tải xuống, tiện ích mở rộng, thông tin hệ thống, mẫu nhỏ dữ liệu của các trang…

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kích hoạt tính năng duyệt web an toàn trên trình duyệt Chrome bằng cách gõ vào thanh tìm kiếm dòng lệnh chrome://settings, sau đó tìm đến mục Privacy and security (quyền riêng tư và bảo mật) - Security (bảo mật) - Enhanced protection (bảo vệ nâng cao).

Bật tính năng lướt web an toàn trên trình duyệt Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi tính năng duyệt web an toàn được kích hoạt, bạn sẽ có được trải nghiệm lướt web an toàn hơn, bảo mật hơn… nhưng Google cũng sẽ thu được nhiều dữ liệu hơn về bạn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kỷ Nguyên Số cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/cach-bat-tinh-nang-duyet-web-an-toan-de-tranh-bi-lua-dau-nam-post71774...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/cach-bat-tinh-nang-duyet-web-an-toan-de-tranh-bi-lua-dau-nam-post717741.html