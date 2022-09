Cách bật tính năng bỏ qua CAPTCHA trên iPhone

CAPTCHA là gì?

CAPTCHA là viết tắt của Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (tạm dịch là phép thử tự động để phân biệt máy tính và con người).

Mã CAPTCHA là những chữ, số được làm mờ, sắp xếp lộn xộn hoặc biến dạng nhằm mục đích bảo mật, phát hiện bot, ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và bảo vệ máy chủ, nhưng cuối cùng chúng lại gây khó chịu cho người dùng.

Theo ước tính của Cloudflare, người dùng mất trung bình khoảng 32 giây để hoàn thành việc nhập CAPTCHA.

Trong bản cập nhật iOS 16 mới, Apple đã triển khai một tính năng bảo mật mới giúp bỏ qua việc xác minh lại bằng CAPTCHA. Công ty thực hiện điều này bằng cách sử dụng iCloud và Mã thông báo truy cập cá nhân (PATs) để xác minh thiết bị của bạn đang gửi các yêu cầu HTTP.

Tommy Pauly, chuyên gia công nghệ tại Apple, cho biết: “Mã thông báo truy cập cá nhân không hoàn toàn dành cho các thiết bị của Apple, vì chúng là một phần của tiêu chuẩn xác thực rộng hơn gọi là Thẻ bảo mật, được phát triển bởi nhóm công tác Internet Engineering Task Force (IETF), bao gồm Apple và Google.

Hiện tại, Cloudflare và Fastly là CDN duy nhất mà Apple hợp tác, nhưng công ty đang làm việc với các đối tác khác để triển khai tính năng rộng rãi hơn”.

Để kích hoạt tính năng này, bạn cần phải nâng cấp thiết bị lên phiên bản iOS 16, iPadOS 16 hoặc macOS 13 Ventura, sau đó truy cập vào Settings (cài đặt) - Tên người dùng - Password & Security (mật khẩu và bảo mật). Nếu đang sử dụng iPad hoặc MacBook, người dùng chỉ cần thực hiện tương tự như trên.

Apple bổ sung thêm tính năng tự động xác minh giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi nhập mã CAPTCHA. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, vì đây chỉ là thời gian đầu nên nó còn cần phải được các nhà phát triển website hỗ trợ.

