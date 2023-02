Cách ẩn danh và chặn người yêu cũ khi hẹn hò trên Tinder

Tinder vừa chính thức thông báo về việc nâng cấp tính năng Does This Bother You? (Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?) và Are You Sure? (Bạn có chắc chắn không?), mở rộng danh mục cụm từ gây thù địch, tấn công và quấy rối tình dục nhằm giúp tăng cường bảo vệ các thành viên tránh khỏi lạm dụng trực tuyến. Đồng thời, Tinder giới thiệu Chế độ Ẩn danh và Chặn hồ sơ.

Hai tính năng an toàn Does This Bother You? (Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?) và Are You Sure? (Bạn có chắc chắn không?) hiện đang được cập nhật nhiều từ khóa hơn. Những cụm từ được Tinder phân loại là không phù hợp hoặc tiêu cực, chẳng hạn như các thuật ngữ liên quan đến ngôn từ gây thù địch, bóc lột hoặc quấy rối tình dục trái ngược với Quy tắc cộng đồng của Tinder.

Tinder vừa bổ sung các tính năng an toàn cho người dùng.

Thông báo Are you sure? sẽ xuất hiện trước khi tin nhắn được gửi đi trong trường hợp Tinder phát hiện ngôn ngữ không phù hợp. Chúng được xác định bằng những ngôn từ khiêu dâm hoặc bạo lực, qua đó giảm khả năng những tin nhắn không phù hợp này được gửi đi hơn 10%. Công cụ “Are you sure” nhằm giúp các thành viên Tinder có cơ hội dừng lại và cân nhắc hành vi của mình.

Trong khi đó, Does This Bother You? khuyến khích các thành viên báo cáo các cuộc trò chuyện không phù hợp và cùng hành động chống lại những tài khoản vi phạm quy tắc cộng đồng. Kể từ khi ra mắt, tính năng này đã tăng 46% lượt báo cáo tin nhắn có ngôn từ gây hại.

Tinder đã giới thiệu nguyên lý tương hợp lẫn nhau, đòi hỏi cả hai thành viên đều phải ấn Thích trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Đây cũng là điều mà một số ứng dụng và nền tảng hẹn hò khác đã tuân theo và hiện đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Ngoài ra, Tinder không cho phép gửi ảnh trực tiếp trong các cuộc trò chuyện, điều này giúp ngăn chặn việc chia sẻ ảnh khiêu dâm khi nhắn tin.

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của Tinder để trở thành một ứng dụng dẫn đầu trong ngành công nghiệp hẹn hò về đổi mới ứng dụng an toàn, Tinder sẽ cho ra mắt các tính năng mới giúp các thành viên có thêm khả năng kiểm soát cách họ tương tác với các thành viên khác trong ứng dụng bao gồm:

- Chế độ Ẩn danh: Chế độ ẩn danh là một bước tiến so với việc ẩn hoàn toàn hồ sơ. Các thành viên vẫn có thể Thích và Bỏ qua những hồ sơ khác trong ứng dụng nhưng chỉ những người họ đã Thích mới có thể thấy hồ sơ họ trong đề xuất. Điều này giúp kiểm soát hoàn toàn những sẽ người nhìn thấy bạn khi vuốt các hồ sơ trên Tinder.

- Chặn Hồ sơ: Chặn Hồ sơ là một bước quan trọng để cung cấp cho các thành viên có thể chọn người họ muốn nhìn thấy trên Tinder. Giờ đây, khi hồ sơ được đề xuất, trước khi tương hợp, các thành viên có thể chặn đối phương để hồ sơ của họ sẽ không hiển thị lại ở những lần sau. Đây sẽ là một cách dễ dàng để tránh việc gặp phải sếp hay người yêu cũ. Tính năng mới này đi kèm với và chặn sau khi báo cáo.

Năm ngoái, Tinder đã thiết kế lại quy trình báo cáo với sự hướng dẫn từ RAINN nhằm mang đến cho các thành viên nhiều quyền tự quyết hơn về bước tiếp theo họ muốn thực hiện bao gồm cả việc báo cáo chính thức hay hủy tương hợp. Sự ra đời của Long Press Reporting (Nhấn Giữ để Báo Cáo) góp phần tăng cường cho chức năng báo cáo.

Với Long Press Reporting (Nhấn Giữ để Báo Cáo), Tinder cho biết, họ mong muốn giúp các thành viên có thể báo cáo hành vi tiêu cực một cách dễ dàng nhất có thể. Nhấn Giữ để Báo Cáo cho phép các thành viên nhấn giữ các tin nhắn xúc phạm và kích hoạt báo cáo trực tiếp trong trải nghiệm trò chuyện. Với việc đơn giản hóa quy trình này, Tinder hi vọng nhiều thành viên sẽ báo cáo hành vi tiêu cực và cho phép Tinder thực hiện những hành động thích hợp đối với các tài khoản vi phạm.

