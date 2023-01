Vừa hết Tết, Bộ Công an cảnh báo loạt chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, Internet

Vừa qua, Bộ Công an đã gửi tin nhắn thông báo tới rộng rãi người dùng di động tại Việt Nam, để cảnh báo một số chiêu trò lừa đảo đang nở rộ trong thời gian gần đây.

Thông báo của Bộ Công an được gửi qua tin nhắn SMS cho người dân.

Theo đó, Bộ Công an cho biết: Hiện nay, tội phạm giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... gọi điện thông báo có liên quan đến các vụ án đang điều tra, mua bán ma túy, rửa tiền..., gửi lệnh bắt giữ hay tài liệu liên quan khác qua mạng xã hội để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản chỉ định hoặc tài khoản mới mở rồi cung cấp thông tin tài khoản để kiểm tra hoặc tải các đường link, phần mềm giả mạo cơ quan.

Theo Bộ Công an, mục đích của kẻ gian là nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

"Việc các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý tội phạm đều được tiến hành trực tiếp, không thông qua mạng xã hội gửi thông báo, tin nhắn yêu cầu", Bộ Công an nhấn mạnh.

Do đó, Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.

