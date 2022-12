Bộ TT&TT và TikTok khởi động chiến dịch #VaccineSo

TikTok Việt Nam vừa phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo An toàn Thông tin cho người dân trên không gian mạng, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (VN-COP Network), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Cục An toàn thông tin (AIS) khởi động chiến dịch #VaccineSo 2022. Tiếp nối chiến dịch #VaccineSo được triển khai lần đầu tiên vào năm 2021, chiến dịch năm nay sẽ cung cấp những tài liệu bổ ích và chuỗi video hướng dẫn an toàn.

Bà Đỗ Hải Anh - Trưởng phòng Quy hoạch Phát Triển, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), đại diện cho Liên minh Tuyên truyền an toàn thông tin phát biểu tại sự kiện.

Hướng đến mục tiêu giúp cộng đồng có thể chủ động bảo vệ bản thân trong môi trường Internet, tháng 11 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng “Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo An toàn Thông tin cho người dân trên không gian mạng”. TikTok đã cùng Liên minh đề ra sáng kiến kết nối với các tổ chức liên quan, tái khởi động #VaccineSo - chiến dịch giáo dục sáng tạo và thú vị, mang đến những kiến thức gần gũi và dễ tiếp cận cho nhiều đối tượng người dùng Internet về các biện pháp kiểm soát và bảo vệ bản thân an toàn trên không gian mạng.

Ông Trần Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, đại diện Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng, chia sẻ: “Trong bối cảnh Internet phát triển bùng nổ, vấn đề an toàn trên không gian mạng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Với sứ mệnh xây dựng không gian số an toàn cho cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các tổ chức đề ra sáng kiến và chung tay tạo nên những liều vaccine số giúp người Việt lên mạng an toàn.

Thông qua việc thực hiện sáng kiến #VaccineSo cùng với thành viên trong Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng như TikTok, Viettel, VNPT, MobiFone; CMC, Bkav, Zalo, Cốc Cốc,... Chúng tôi tin rằng các hoạt động cụ thể này sẽ là cầu nối đưa các kiến thức an toàn mạng trở nên thú vị, gần gũi hơn đến với người dùng internet Việt Nam. Từ đó giúp mọi người tăng cường nhận thức, trang bị kỹ năng số để tạo nên "sức đề kháng", tự bảo vệ chính mình, người thân và cộng đồng trước những rủi ro trên không gian mạng”.

Xuyên suốt chiến dịch #VaccineSo lần này, TikTok sẽ triển khai 6 video ngắn hướng dẫn mọi người cách giữ cho bản thân và những người xung quanh an toàn theo 3 chủ đề: An toàn cho trẻ vị thành niên; Quấy rối và bắt nạt; Quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân. Trong đó, sự đóng góp và sức ảnh hưởng văn hóa của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chính là tiền đề giúp lan tỏa các giá trị tích cực và góp phần vào sự thành công của chiến dịch.

Mỗi video ngắn là một câu chuyện lấy cảm hứng từ những tình huống thường nhật của các gia đình khi tham gia sáng tạo nội dung trên không gian số, với sự tham gia diễn xuất của các nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên TikTok như Lê Bống (@lebong95), Trương Trần Anh Duy (@kevinad221194), Gia đình An Nhiên Bối Bối (@annhien_boiboi), Nguyễn Thị Kim Thoa (@cobaedit7), Nguyễn Nghi Văn (@gonpinkk), và Ngô Lê Tuấn Kiệt (@tuankiet.2000).

Trước đó, vào tháng 10/2021, dưới sự ủng hộ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI), TikTok cũng đã khởi động chiến dịch #VaccineSo. Đây là một trong những chiến dịch nằm trong nỗ lực của TikTok trong việc đảm bảo một môi trường mạng an toàn. Hashtag chiến dịch #VaccineSo đã nhận về hơn 200 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

