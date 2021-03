Bộ trưởng Bộ TT&TT nghĩ gì về những chiến binh an ninh mạng?

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 13:30 PM (GMT+7)

"Những người làm an ninh mạng phải là những chiến binh an ninh mạng, những chiến binh bảo vệ hoà bình".

Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đăng tải một bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng với những người làm an ninh mạng tại Việt Nam.

Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, với gần 10.000 cuộc tấn công mạng trong một phút trên toàn cầu thì thực ra chúng ta đã đang sống trong chiến tranh. Một cuộc chiến toàn cầu, không ai sống trong môi trường mạng mà không có rủi ro bị tấn công.

"Người giỏi nhất mọi thời đại đều là các chiến binh. Nếu chúng ta sống trong thời chiến, với tinh thần chiến đấu thì chúng ta sẽ giỏi lên. Những người làm an ninh mạng phải là những chiến binh an ninh mạng, những chiến binh bảo vệ hoà bình. Các bạn có cơ hội là những người giỏi nhất", Bộ trưởng đánh giá.

Theo ông, hầu như không có ngành nào tổ chức được các chiến binh toàn cầu, bảo vệ hoà bình thế giới, như là an ninh mạng - an ninh trên không gian mạng. Đội ngũ chiến binh toàn cầu này, nếu sát cánh bên nhau thì sẽ là giỏi nhất thế giới, sẽ là người chiến thắng.

"Sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn tức là làm cho thế giới thịnh vượng hơn. Đội ngũ an ninh mạng đang làm cho quốc gia mình, làm cho thế giới thịnh vượng hơn. Các bạn đang thúc đẩy sự thịnh vượng của nhân loại", ông nhấn mạnh.

Ông Hùng chia sẻ tiếp: Chúng ta sống trong thế giới ảo mới chục năm, còn rất sơ khai, rất ít kinh nghiệm, rất ít hệ thống luật điều chỉnh, rất ít hệ thống chính quyền, khác với thế giới thực đã có cả ngàn năm kinh nghiệm. Những chiến binh an ninh mạng chính là người sẽ tạo ra thế giới ảo an toàn như thế giới thật. Đây là sứ mệnh lịch sử trao cho những người làm an ninh mạng.

Theo ông, thế giới thực khoảng 5.000 tuổi, thế giới ảo mới 10 tuổi. Do đó, hãy tưởng tượng 4.990 năm trước đây thì xã hội của chúng ta thô sơ như thế nào!? Thế giới ảo bây giờ cũng thô sơ như thế, như con người cách đây 4.490 năm. Và đây là cơ hội của những người làm an ninh mạng.

"Cuộc sống thực đang được ánh xạ vào thế giới ảo, vào không gian mạng. Khá nhiều logic của cuộc sống thực có thể áp dụng vào thế giới ảo. Do vậy, đội ngũ an ninh mạng hoạt động trong không gian ảo rất cần hiểu cuộc sống thực, logic cuộc sống thực. Các bạn cần sống trong đời thực nhiều hơn để làm tốt hơn trong thế giới ảo", ông nhắn gửi.

"Các bạn đang sống trong một môi trường thay đổi rất nhanh, thì càng phải giữ một cái đứng yên, bất biến. Muốn đi nhanh thì phải dựa vào một cái ổn định, giống như bánh xe quay nhanh thì trục xe phải ổn định, phải đứng im. Càng nhanh thì phải càng ổn định. Vậy cái bất biến ổn định đó là gì? Đó là khát vọng vì một thế giới tốt đẹp hơn, khát vọng về dân tộc mình hùng cường và hoà bình", ông ví von.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, Việt Nam có cơ hội thành cường quốc về an ninh mạng. Ta đã bị bỏ lỡ: Cường quốc công nghiệp, cường quốc quân sự. Không gian mạng là tương lai của loài người. Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Việt Nam phải là cường quốc thì mới hoà bình lâu dài, không ai đánh được mình.

"Các bạn có thể thay đổi số phận dân tộc này, trở thành cường quốc về an ninh mạng. Vì mạnh nên không ai đánh mình, không có chiến tranh. Vì thế có hoà bình, con cháu chúng ta sẽ không phải chết trên chiến trường", ông nhấn mạnh.

"Cùng một vạch xuất phát với tất cả các nước, với khát vọng dân tộc hùng cường, với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não người Việt Nam sẽ được khai thác, các bạn có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hoà bình thế giới", ông kỳ vọng.

