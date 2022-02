Biến ảo những chiêu lừa trên mạng

Nhằm chủ động phòng ngừa loại tội phạm nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đang ráo riết rà soát, lập danh sách các đơn vị, cơ quan, tổ chức kinh doanh thiết bị công nghệ, tên miền, cho thuê máy chủ, nhà mạng viễn thông, mua bán thiết bị an ninh… để phối hợp phòng ngừa. Lập danh sách các website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo, mua bán thiết bị an ninh trái phép, giả mạo cơ quan, tổ chức nhà nước… để cảnh báo đến người dân và có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời tăng cường phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh để phát hiện, điều tra, khám phá các chuyên án đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao… Cơ quan Công an cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo nợ cước điện thoại vào các thuê bao cố định (điện thoại bàn). Không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email…) cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào.