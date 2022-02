Tại sao tấn công mạng tại Việt Nam tăng hơn 10% trong tháng 1/2022?

Tổng quan một số lĩnh vực khác thuộc ngành TT&TT tháng 1/2022 1. Bưu chính: Tháng 1/2022 là tháng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, doanh thu, sản lượng của lĩnh vực tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ 2021. 2. Viễn thông: Đến hết tháng 1/2022, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 11,496 nghìn tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. - Số thuê bao điện thoại sử dụng smartphone đạt 91,32 triệu (chiếm 72,6% tổng số thuê bao điện thoại di động), tăng 1,01% so với cùng kỳ 2021. - Số thuê bao băng rộng cố định hộ gia đình là 18,66 triệu, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68% hộ gia đình. 3. Ứng dụng Công nghệ thông tin: Tính đến ngày 20/1/2022, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 96,74%. - 63/63 địa phương hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. - 54/63 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, phiên bản 2.0. - 54/63 tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. - 52/63 tỉnh, thành phố xây dựng ban hành Chương trình/Kế hoạch Chuyển đổi số.